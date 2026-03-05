Xung đột Trung Đông: Đằng sau các quyết định điều hành bay

Xung đột quân sự tại Trung Đông leo thang sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28-2-2026 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không quốc tế. Nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa hoặc hạn chế không phận, buộc hàng ngàn chuyến bay phải hủy hoặc đổi lộ trình, ảnh hưởng trực tiếp đến các đường bay nối châu Âu - châu Á - châu Úc.
Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar24 cho thấy chỉ sau hai ngày xung đột, nhiều hãng hàng không đã phải cho máy bay bay vòng tránh khu vực chiến sự Trung Đông.
Hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại các sân bay quốc tế.
Trước tình hình khẩn cấp, ngày 1-3-2026, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các hãng hàng không rà soát kế hoạch khai thác và đánh giá rủi ro đối với các đường bay quốc tế. Các hãng được yêu cầu tuyệt đối không tổ chức chuyến bay qua khu vực không phận bị đóng hoặc vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động điều chỉnh lộ trình thay thế nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay và hành khách.
Trong bối cảnh nhiều đường bay quốc tế phải thay đổi lộ trình để tránh vùng chiến sự, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) giữ vai trò điều phối quan trọng nhằm duy trì luồng không lưu thông suốt.
Ngay sau khi nhận chỉ đạo khẩn, VATM kích hoạt các phương án điều hành bay dự phòng, đặc biệt đối với các chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ xung đột khu vực. Các đơn vị quản lý bay được yêu cầu theo dõi sát các thông báo tin tức hàng không (NOTAM) và các ấn phẩm hàng không liên quan để cập nhật kịp thời cho công tác điều hành.
VATM đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở quản lý luồng không lưu khu vực (ATFMU) nhằm điều tiết các chuyến bay bị ảnh hưởng, triển khai các biện pháp quản lý luồng để tránh ùn tắc vùng trời.
Theo đại diện VATM, việc tăng cường phối hợp và điều hành linh hoạt của lực lượng quản lý bay giúp các hãng hàng không điều chỉnh lộ trình an toàn, đồng thời bảo đảm hoạt động bay qua vùng trời Việt Nam diễn ra liên tục trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị phức tạp.
Nhiều chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Đông tiếp tục bị hủy ngày 5-3
Cục Hàng không Việt Nam cho biết một số chuyến bay của các hãng hàng không khai thác đường bay liên quan khu vực Trung Đông tiếp tục bị ảnh hưởng trong ngày 5-3 do xung đột Iran - Israel.
Theo kế hoạch khai thác, hãng Qatar Airways hủy hai chuyến bay chở khách từ Hà Nội đi Doha trong ngày 5-3, trong đó chuyến bay khởi hành lúc 8h55 có 233 hành khách. Ngoài ra, chuyến bay từ Hà Nội đi Doha dự kiến khởi hành lúc 1h45 ngày 6-3 cũng bị hủy. Các chuyến bay vận chuyển hàng hóa của hãng trong giai đoạn này không bị ảnh hưởng.
Hãng Etihad Airways cũng hủy hai chuyến bay từ Hà Nội đi Abu Dhabi trong ngày 5-3, lần lượt khởi hành lúc 7h40 và 20h00, với tổng cộng 516 hành khách bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, chuyến bay của Emirates từ Hà Nội đi Dubai dự kiến khởi hành lúc 0h25 ngày 6-3 vẫn khai thác bình thường.
