Xung đột Trung Đông: Đằng sau các quyết định điều hành bay

Xung đột quân sự tại Trung Đông leo thang sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran ngày 28-2-2026 đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không quốc tế. Nhiều quốc gia trong khu vực đóng cửa hoặc hạn chế không phận, buộc hàng ngàn chuyến bay phải hủy hoặc đổi lộ trình, ảnh hưởng trực tiếp đến các đường bay nối châu Âu - châu Á - châu Úc.

Các chuyến bay phải bay vòng tránh khu vực chiến sự Trung Đông - FlightRadar24

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ FlightRadar24 cho thấy chỉ sau hai ngày xung đột, nhiều hãng hàng không đã phải cho máy bay bay vòng tránh khu vực chiến sự Trung Đông.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, khiến nhiều hành khách mắc kẹt tại các sân bay quốc tế.

Trước tình hình khẩn cấp, ngày 1-3-2026, Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam ban hành chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu các hãng hàng không rà soát kế hoạch khai thác và đánh giá rủi ro đối với các đường bay quốc tế. Các hãng được yêu cầu tuyệt đối không tổ chức chuyến bay qua khu vực không phận bị đóng hoặc vùng trời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời chủ động điều chỉnh lộ trình thay thế nhằm bảo đảm an toàn cho tàu bay và hành khách.

Hàng ngàn chuyến bay bị hủy khiến hành khách mắc kẹt tại sân bay

Trong bối cảnh nhiều đường bay quốc tế phải thay đổi lộ trình để tránh vùng chiến sự, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) giữ vai trò điều phối quan trọng nhằm duy trì luồng không lưu thông suốt.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo khẩn, VATM kích hoạt các phương án điều hành bay dự phòng, đặc biệt đối với các chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ xung đột khu vực. Các đơn vị quản lý bay được yêu cầu theo dõi sát các thông báo tin tức hàng không (NOTAM) và các ấn phẩm hàng không liên quan để cập nhật kịp thời cho công tác điều hành.

VATM đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở quản lý luồng không lưu khu vực (ATFMU) nhằm điều tiết các chuyến bay bị ảnh hưởng, triển khai các biện pháp quản lý luồng để tránh ùn tắc vùng trời.

Kíp trực tại Trung tâm Quản lý luồng không lưu. Ảnh: VATM

Theo đại diện VATM, việc tăng cường phối hợp và điều hành linh hoạt của lực lượng quản lý bay giúp các hãng hàng không điều chỉnh lộ trình an toàn, đồng thời bảo đảm hoạt động bay qua vùng trời Việt Nam diễn ra liên tục trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị phức tạp.