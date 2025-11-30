Ý nghĩa thiết thực tại Giải Bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam

Giải bóng đá vô địch Thanh Hóa miền Nam (THF CUP) được khởi tranh từ năm 2011. Sau hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, THF CUP được xem là giải đấu danh giá nhất của những người con xứ Thanh tại miền Nam.

Giải đấu quy tụ những đội bóng đến từ các huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Sân chơi thiết thực và bổ ích cũng là nơi kết nối người yêu thể thao, đam mê bóng đá, giúp gắn kết tình đồng hương của những người con xứ Thanh.

THF – 12 sự tranh tài của 16 đội bóng gồm: Nghi Sơn, Quảng Xương, Như Thanh, thành phố Thanh Hóa, Nông Cống, Yên Định, Sầm Sơn, Thiệu Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Triệu Sơn, Cẩm Thủy, Hà Trung, Thọ Xuân, Nga Sơn, Hậu Lộc. Thông qua giải đấu, ban tổ chức mong muốn giới thiệu văn hoá, hình ảnh con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Các đội tham dự được bốc thăm chia đều thành 4 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, nếu trận đấu có tỉ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức thì sẽ phân định thắng thua bằng loạt luân lưu 7m.

Trưởng ban tổ chức giải - ông Nguyễn Văn Trung, khẳng định: "Ban tổ chức nỗ lực để THF -12 trở thành giải đấu quy củ và bài bản nhất. Chúng tôi xác định phát triển bóng đá phong trào quê hương là trách nhiệm, niềm tự hào của những người con xứ Thanh xa quê, đang sinh sống và làm việc tại khu vực phía Nam".

Ông Nguyễn Văn Trung

Giải đấu sân 7 người năm nay sẽ được tổ chức trên hệ thống sân PM Sport (104 Tân Sơn, Tân Bình, TP HCM). Bên cạnh những màn so tài đỉnh cao giữa các đội, ban tổ chức THF-12 cũng lên kế hoạch quyên góp, trực tiếp hỗ trợ đồng bào miền Trung đang hứng chịu thiệt hại vì bão lũ.