Người lao động News

AI 365

Y tế số ưu tiên phục vụ người bệnh

Hoài Xuân

TP HCM với quy mô 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 10.627 phòng khám..., việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử là một thách thức rất lớn

Báo cáo của Sở Y tế TP HCM tại Hội nghị công bố kết quả triển khai bệnh án điện tử và chuẩn hóa kho dữ liệu của ngành y tế thành phố vào cuối tháng 9 đưa ra những số liệu đáng suy nghĩ: Hiện 153/164 bệnh viện tại TP HCM đã triển khai bệnh án điện tử (đạt hơn 93%); riêng khối bệnh viện công lập đạt tỉ lệ 100% theo đúng lộ trình. Ở khối ngoài công lập, có 80/90 bệnh viện đã áp dụng bệnh án điện tử.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhấn mạnh đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số trong ngành y tế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân. Theo Sở Y tế TP HCM, với quy mô 164 bệnh viện, 38 trung tâm y tế khu vực, 168 trạm y tế xã và 296 điểm trạm, 10.627 phòng khám, việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử là một thách thức rất lớn.

Y tế số ưu tiên phục vụ người bệnh - Ảnh 1.

Ki-ốt đăng ký khám bệnh thông minh. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Chuyển đổi số là ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt giờ đây có thêm sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI), để đáp ứng 2 mục tiêu: Giảm nhẹ công việc hành chính của cán bộ, nhân viên và nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý; cải thiện trải nghiệm phục vụ người dùng - với cơ quan nhà nước, đây là người dân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phải ưu tiên nâng cao trải nghiệm phục vụ người dân. Chuyển đổi số chỉ thành công và phát huy kết quả thật sự khi lấy người dân làm trọng tâm, là đối tượng chính cho bất cứ hoạt động nào.

Hiện thủ tục đi khám bệnh đã cải thiện, mang lại nhiều tiện ích cho người dân, song nhiều khâu vẫn cần cải thiện. Các ki-ốt đăng ký tự động tuy tiện dụng nhưng chưa ổn định, người bệnh vẫn phải mang theo sổ khám riêng từng bệnh viện. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chỉ cần thẻ BHYT, thẻ căn cước hoặc số định danh cá nhân, người bệnh có thể đăng ký khám tại bất cứ bệnh viện nào qua ứng dụng VNeID. Khi làm xét nghiệm, kết quả sẽ tự động chuyển tới bác sĩ, giúp người bệnh không phải chờ đợi. Toa thuốc điện tử cũng được gửi tự động đến bộ phận cấp phát và có thể chuyển qua email hoặc tài khoản mạng xã hội của người bệnh, vừa tiện theo dõi vừa nhận thuốc nhanh chóng.

Ngành y tế cần xây dựng hệ thống hồ sơ y tế liên thông giữa các cơ sở, giúp bác sĩ tra cứu lịch sử bệnh án mọi lúc, mọi nơi, người dân không phải mang nhiều hồ sơ khi đi khám. Chuyển đổi số phải thực chất, từ những việc nhỏ nhất, luôn đặt người bệnh làm trung tâm để phục vụ hiệu quả nhất.

