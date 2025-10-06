Yên tâm nhờ trồng lúa sạch

Trong khi đó, tại Cà Mau, nhiều mô hình trồng lúa sạch được thực hiện đã giúp nông dân không phải lo nghĩ đầu ra, bởi sản phẩm được bao tiêu với giá cao.

Năm 2024, Công ty CP Tập đoàn Misun Group liên kết với gần 200 hộ dân ở phường Láng Tròn và xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau thực hiện mô hình trồng lúa sạch, sản xuất gạo dinh dưỡng tách đường trên diện tích hơn 100 ha. Tham gia mô hình này, các hộ dân được doanh nghiệp hỗ trợ chi phí làm đất, chế phẩm sinh học, giống…

Nhân viên công ty theo sát quá trình sản xuất để hướng dẫn kỹ thuật, giám sát truy xuất nguồn gốc lúa thương phẩm. Khi thu hoạch, công ty đưa máy đến cắt lúa và thu mua, bao tiêu sản phẩm. Trường hợp thiên tai xảy ra gây thiệt hại đến sản xuất, các hộ dân được hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau (giữa), tìm hiểu tình hình sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Đua, ngụ phường Láng Tròn, cho hay gia đình ông tham gia mô hình nêu trên với 2,5 ha đất canh tác lúa ST 24 và ST 25. Giống lúa này có thời gian sinh trưởng 105 - 110 ngày nên mỗi năm, người dân có thể canh tác 3 vụ. "Mới đây, giá lúa giảm còn 7.000 đồng/kg nhưng chúng tôi không lo vì đầu vụ, công ty đã ký kết thu mua với giá 11.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ lúa, gia đình tôi lãi hơn 80 triệu đồng - gấp đôi so với cách canh tác truyền thống" - ông yên tâm.

Theo ông Tạ Văn Lâm, Giám đốc kỹ thuật Misun Group, giống lúa chủ lực trong mô hình là ST 24 và ST 25. Gạo ST 24 và ST 25 có hạt dài, cơm dẻo, ngọt, thơm nhẹ, được thị trường ưa chuộng. Sau khi chế biến, gạo dinh dưỡng tách đường được tiêu thụ trong nước với giá 119.000 đồng/kg.

"Loại gạo này đã được Tổ chức SGS Mỹ kiểm định, đạt chuẩn FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) vì không chứa glucose, không cholesterol, carbohydrate cân bằng 81,1%...; mở ra cơ hội cho sản phẩm tiếp cận các thị trường cao cấp" - ông Lâm thông tin.

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã U Minh, tỉnh Cà Mau cũng đã chủ động tham gia các tổ hợp tác lúa VietGAP. Các tổ hợp tác này hướng đến việc sản xuất hiện đại, nhằm tạo ra sản phẩm gạo sạch, chất lượng cao.

"Từ khi tham gia tổ hợp tác, kinh tế gia đình tôi thay đổi rõ nét. Với hơn 3 ha, vụ lúa vừa rồi gia đình tôi lãi hơn 150 triệu đồng. Khi các mô hình như thế này được nhân rộng, người dân sẽ không còn lo ngại tình trạng được mùa mất giá vì đã được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra" - ông Phan Hồng Khanh, ngụ xã U Minh, nhận xét.

Trong chuyến khảo sát mô hình trồng lúa sạch của người dân địa phương mới đây, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, đánh giá cao sự đổi mới của nông dân và sự đồng hành của doanh nghiệp. Ông khẳng định địa phương sẽ tiếp tục tạo điều kiện để mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ tại những vùng thích hợp, qua đó góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng thương hiệu nông sản sạch tại Cà Mau.