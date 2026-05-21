Thời sự

Yêu cầu chấm dứt "chợ ma chay" quanh 1 số đám tang ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Chính quyền xã yêu cầu chấn chỉnh và xử lý tình trạng "chợ ma chay" tự phát quanh một số đám tang, tránh phản cảm và mất an toàn

Ngày 21-5, tin từ UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết Phòng Văn hóa - Xã hội đã ban hành công văn gửi trưởng ban tự quản các buôn trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, hàng ăn tự phát quanh một số đám tang.

Yêu cầu chấm dứt chợ ma chay tại đám tang ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nhiều quầy sạp bất ngờ xuất hiện quanh nhà có người mất

Theo UBND xã, thời gian qua, tại một số buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi có người qua đời, quanh khu vực tổ chức tang lễ thường xuất hiện các quầy bán hàng lưu niệm, đồ chơi trẻ em, hàng ăn uống… Điều này gây phản cảm, ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của lễ tang, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phòng Văn hóa - Xã hội đề nghị các trưởng ban tự quản của buôn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn văn hóa.

Yêu cầu chấm dứt chợ ma chay tại đám tang ở Đắk Lắk - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương yêu cầu chấm dứt tình trạng "họp chợ" quanh đám tang

Cùng với đó, địa phương yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành các quy định, hương ước, quy ước của địa phương trong tổ chức lễ hội, việc cưới, việc tang; phát huy vai trò của người có uy tín, trưởng ban công tác mặt trận trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

UBND xã Ea Ktur yêu cầu chấn chỉnh dứt điểm tình trạng buôn bán hàng rong, hàng ăn tự phát quanh các đám tang. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân tụ tập buôn bán tại khu vực tang lễ, ban tự quản buôn phải kịp thời báo cáo UBND xã để xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua xuất hiện tình trạng "họp chợ" quanh một số đám tang trên địa bàn xã Ea Ktur.

Chị HBhiên Buôn Yă (sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, ngụ xã Ea Ktur) đã đăng clip phản ánh thực trạng này sau khi trực tiếp chứng kiến hàng chục quầy bán quần áo, thức ăn, đồ chơi… mọc lên sát nhà có tang. Thậm chí khi đưa tang, xe chở quan tài phải dừng lại chờ để di dời hàng quán.

Theo chị HBhiên Buôn Yă, trong văn hóa truyền thống người Ê-đê, tang lễ là nghi thức thiêng liêng, thể hiện sự kính trọng với người đã khuất, không có chuyện “họp chợ” như hiện nay. Việc buôn bán, ăn uống, livestream tại đám tang dễ khiến nhiều người hiểu sai về phong tục của đồng bào.

CLIP: "Chợ ma chay" quanh đám tang gây phản cảm. Clip chị HBhiên Buôn Yă  cung cấp

CLIP: Chuyện lạ: Họp chợ tại các… đám ma!

(NLĐO) - Từ một nghi lễ thiêng liêng tiễn biệt người đã khuất, nhiều đám tang ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đã hình thành "chợ ma chay", gây phản cảm

