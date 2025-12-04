Yêu cầu công nhận kết quả học bơi ngoài nhà trường theo quy trình kiểm tra thống nhất

Kế hoạch của Sở GD-ĐT TPHCM vừa ban hành về triển khai thực hiện Quyết định 209/2025 của UBND TP HCM nhằm thực hiện Quyết định số 1717/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2025-2035 có nhiều điểm mới.

Theo Sở GD-ĐT, TP đặt các mục tiêu cụ thể như: Tăng cường truyền thông về phòng, chống đuối nước học sinh. Đến năm 2030, 95% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước học sinh và đạt tỉ lệ 100% vào năm 2035.

Đến năm 2030, 70% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước và đạt tỉ lệ 90% vào năm 2035.

Tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho học sinh: Đến năm 2030, tối thiểu 60% học sinh lớp 5, 65% học sinh lớp 9 và 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2035, tối thiểu 70% học sinh lớp 5, 80% học sinh lớp 9 và 90% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn.

Sở GD-ĐT TP cũng đặt mục tiêu: Tăng cường đầu tư xây dựng, lắp đặt bể bơi trong trường học. Đến năm 2030, tối thiểu 20% trường tiểu học, 15% trường THCS, THPT có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả.

Đến năm 2035, tối thiểu 30% trường tiểu học, 25% trường THCS, THPT có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả...

Để hoàn thành các mục tiêu, Sở GD-ĐT TPHCM đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh mọi lúc, mọi nơi.

Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi an toàn cho học sinh. Thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trong bài giảng các môn học, hoạt động giáo dục liên quan.

Tổ chức thực hiện theo các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ học trên lớp. Tổ chức cho học sinh tham gia các sân chơi, cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đánh giá kết quả và tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT trong nhà trường ngoài giờ trên lớp.

Đối với các trường chưa đủ điều kiện tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh trong nhà trường: Thực hiện việc phối hợp, liên kết dạy bơi theo cụm trường tại địa phương hoặc phối hợp với cha mẹ học sinh, liên kết với các bể bơi ngoài nhà trường để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh theo chương trình, tài liệu hướng dẫn, có sự phối hợp, giám sát, đánh giá của nhà trường...

Tổ chức dạy bơi an toàn, xây dựng kế hoạch dạy bơi theo 3 phương án: Tại bể bơi của trường/cụm trường; liên kết cơ sở bể bơi cộng đồng. Sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt (tiết tự chọn/ngoại khóa); bảo đảm điều kiện an toàn, nhân lực cứu hộ, tỉ lệ giáo viên/học sinh phù hợp.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các nhà trường công nhận kết quả học bơi ngoài nhà trường theo quy trình kiểm tra - đánh giá thống nhất (tiêu chí biết bơi an toàn, kỹ năng tự cứu, kỹ năng cứu đuối an toàn).

Thời gian qua, một số phụ huynh phản ánh về tình trạng, học sinh đã học bơi ngoài nhà trường, có chứng nhận, thậm chí nhiều em bơi giỏi, kỹ năng tốt nhưng chứng nhận này không được nhà trường công nhận, nhiều em phải học lại từ đầu.