Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, đồng hành bất kỳ cuộc thi nào có thu phí học sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, đồng hành bất kỳ cuộc thi nào có thu phí học sinh

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến phát sinh phí của học sinh

Tin từ Sở GD-ĐT TPHCM ngày 2-12 cho hay ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc sở, đã ký văn bản trả lời một đơn vị về việc đề nghị phối hợp, đồng hành tổ chức một chương trình dành cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026.

Theo đó, căn cứ quy định của Bộ GD-ĐT về tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông, đồng thời nhằm đảm bảo không tạo thêm áp lực tài chính đối với học sinh và phụ huynh, Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, không đồng hành trong việc tổ chức các cuộc thi có thu phí đối với học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

TPHCM: Sở GD-ĐT không đồng hành, không phối hợp bất kỳ cuộc thi nào có thu phí học sinh - Ảnh 1.

Học sinh tham gia ngày hội 50 năm ngành GD-ĐT TPHCM được tổ chức dịp 20-11 vừa qua

Trước đó, một đơn vị đã gửi công văn đến Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị phối hợp, đồng hành tổ chức chương trình liên quan sân chơi toán học dành cho học sinh phổ thông năm 2025-2026. Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định không có cơ sở chấp thuận đề nghị phối hợp này. 

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh về việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến phát sinh phí của học sinh. Sở đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh việc giáo viên mở tài khoản cho học sinh tham gia thi trực tuyến và phụ huynh phải đóng phí (trực tiếp cho doanh nghiệp) trên nền tảng. 

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh kết quả các cuộc thi này không được sử dụng để đánh giá thi đua của học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Các hình thức tuyên dương, giấy khen do doanh nghiệp/đơn vị ban hành chỉ mang tinh thần động viên học sinh, không có giá trị cho việc khen thưởng chính thức trong nhà trường.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

Sở GD-ĐT TP HCM: Hướng dẫn chi tiết dạy 2 buổi/ngày ở từng bậc học

(NLĐO) - Thời lượng dạy học buổi 1 và buổi 2 trong tuần thực hiện linh hoạt trong sắp xếp; không cố định buổi 1 là buổi sáng và buổi 2 là buổi chiều

Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM: Không dạy học để ứng thí

(NLĐO) - Quá trình dạy học dứt khoát phải nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hướng đến quyền lợi học sinh, không phải dạy học để ứng thí

Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ

(NLĐO)- Đến nay, Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường

Phó giám đốc phó giám đốc sở mở tài khoản cơ sở giáo dục áp lực tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo