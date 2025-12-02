Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, đồng hành bất kỳ cuộc thi nào có thu phí học sinh

Tin từ Sở GD-ĐT TPHCM ngày 2-12 cho hay ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc sở, đã ký văn bản trả lời một đơn vị về việc đề nghị phối hợp, đồng hành tổ chức một chương trình dành cho học sinh phổ thông năm học 2025-2026.

Theo đó, căn cứ quy định của Bộ GD-ĐT về tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông, đồng thời nhằm đảm bảo không tạo thêm áp lực tài chính đối với học sinh và phụ huynh, Sở GD-ĐT TPHCM không phối hợp, không đồng hành trong việc tổ chức các cuộc thi có thu phí đối với học sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Học sinh tham gia ngày hội 50 năm ngành GD-ĐT TPHCM được tổ chức dịp 20-11 vừa qua

Trước đó, một đơn vị đã gửi công văn đến Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị phối hợp, đồng hành tổ chức chương trình liên quan sân chơi toán học dành cho học sinh phổ thông năm 2025-2026. Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định không có cơ sở chấp thuận đề nghị phối hợp này.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, chấn chỉnh về việc tổ chức các cuộc thi trực tuyến phát sinh phí của học sinh. Sở đề nghị lãnh đạo các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh việc giáo viên mở tài khoản cho học sinh tham gia thi trực tuyến và phụ huynh phải đóng phí (trực tiếp cho doanh nghiệp) trên nền tảng.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh kết quả các cuộc thi này không được sử dụng để đánh giá thi đua của học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục. Các hình thức tuyên dương, giấy khen do doanh nghiệp/đơn vị ban hành chỉ mang tinh thần động viên học sinh, không có giá trị cho việc khen thưởng chính thức trong nhà trường.