Thời sự Xã hội

Yêu cầu đưa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào giáo trình đào tạo lái xe

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Xây dựng yêu cầu đưa dữ liệu về các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng bổ sung vào danh mục đào tạo lái xe để nâng cao chất lượng học viên.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe.

Đưa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào giáo trình đào tạo lái xe - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng yêu cầu đưa các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào giáo trình đào tạo lái xe. Ảnh: Trần Duy

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở Xây dựng, các cơ sở đào tạo lái xe đã tích cực triển khai các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nhu cầu học lái xe của người dân.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho biết qua theo dõi, một số học viên đạt yêu cầu khi kiểm tra kết thúc khóa học, đã được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo nhưng khi tham dự sát hạch, tỉ lệ đạt yêu cầu chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là để người học lái xe được học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, đạt kết quả cao khi sát hạch, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện Nghị định số 94/2026 (thay thế Nghị định số 160/2024) quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe để triển khai thực hiện từ ngày 1-7-2026.

Đối với các cơ sở đào tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu lập kế hoạch đầu tư "Hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử để kết nối thông qua API tới các nền tảng số quốc gia có liên quan, bảo đảm việc nhận diện, định danh, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch lái xe" trước ngày 1-1-2027.

Xây dựng, phê duyệt, ban hành hình thức, chương trình, giáo trình đào tạo lái xe chi tiết. Tổ chức đào tạo lái xe đảm bảo thời gian, nội dung, chương trình, tình huống và các tuyến đường tập lái, đáp ứng yêu cầu thay đổi trong sát hạch lái xe của Cục Cảnh sát giao thông và hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam.

Quản lý chặt chẽ việc lắp đặt thiết bị DAT trên xe tập lái, đảm bảo thiết bị được lắp trên các xe đã được đăng ký với Sở Xây dựng và phần mềm quản lý của hệ thống thông tin giám sát; phân công giáo viên, xe tập lái trực tiếp tham gia giảng dạy phù hợp giáo viên, xe tập lái đã đăng ký.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức đánh giá, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra nhưng khi sát hạch có kết quả quá thấp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở Xây dựng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe, đánh giá học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào để nâng cao chất lượng, nhất là khắc phục tình trạng kết quả sát hạch đạt yêu cầu không cao; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Định kỳ, đột xuất kiểm tra việc đào tạo lái xe trên đường, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm như: Thiết bị DAT lắp không đúng trên xe tập lái; giáo viên, xe tập lái trực tiếp giảng dạy không đúng với tên giáo viên và xe tập lái đã đăng ký.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng yêu cầu phối hợp với các Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá học viên được cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe có nhiều học viên đạt kết quả trong kỳ kiểm tra nhưng khi sát hạch có kết quả quá thấp, có vi phạm về dữ liệu quản lý DAT.

Tiếp nhận dữ liệu về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, bổ sung vào danh mục, dấu hiệu nhận biết và phương án xử lý các tình huống mất an toàn để các cơ sở đào tạo phổ biến trong quá trình đào tạo.

Sai phạm đào tạo lái xe ở TPHCM: Yêu cầu rà soát, đào tạo bổ sung

(NLĐO) - HĐXX đánh giá vụ án cấp khống hơn 16.000 chứng chỉ lái xe là đặc biệt nghiêm trọng.

