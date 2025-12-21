Bộ Xây dựng vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 160/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trước khi trình Chính phủ xem xét. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe thuộc phạm vi quản lý.

Dự kiến cắt giảm hàng loạt quy định về đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: Trần Duy

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo lái xe và sát hạch lái xe tại Việt Nam và không áp dụng đối với hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Về hoạt động đào tạo lái xe, dự thảo nghị định bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 10 yêu cầu điều kiện) thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe.

Cụ thể, dự thảo đã bãi bỏ yêu cầu "Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô là hiệu trưởng hoặc giám đốc đại diện cho đơn vị trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe ô tô" và bãi bỏ yêu cầu "Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp". Theo đó, bãi bỏ khoản 1 Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 7, Nghị định số160/2024/NĐ-CP.

Nhiều điều kiện thuận lợi cho cơ sở đào tạo lái xe

Dự thảo nghị định cũng bãi bỏ yêu cầu "có diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000 m2" và bãi bỏ yêu cầu "diện tích phòng học không nhỏ hơn 48 m2/phòng".

Nghị định mới cũng đơn giản hóa điểm a khoản 3 Điều 9 theo hướng bãi bỏ yêu cầu trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng phải bảo đảm số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành lái xe.

Bãi bỏ yêu cầu "ô tô tải sử dụng để làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 2.500 kg đến 3.500 kg với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo".

Bãi bỏ yêu cầu "Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng sân sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng sân sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng chỉ được tính tối đa không quá 1 sân tập lái để tính lưu lượng đào tạo".

Bãi bỏ yêu cầu sân tập lái phải "Có nhà chờ, có ghế ngồi cho học viên học thực hành". Bãi bỏ yêu cầu "Giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên".

Bãi bỏ yêu cầu "giáo viên dạy các hạng B, C1 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe; giáo viên dạy các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe".