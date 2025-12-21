HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Dự kiến cắt giảm hàng loạt quy định về đào tạo lái xe

Văn Duẩn

(NLĐO) - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2024/NĐ-CP đã cắt giảm hàng loạt quy định về đào tạo lái xe và sát hạch lái xe

Bộ Xây dựng vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 160/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, trước khi trình Chính phủ xem xét. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm, bãi bỏ hàng loạt thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo lái xe thuộc phạm vi quản lý.

Dự kiến cắt giảm quy định đào tạo lái xe tại Việt Nam - Ảnh 1.

Dự kiến cắt giảm hàng loạt quy định về đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: Trần Duy

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo lái xe và sát hạch lái xe tại Việt Nam và không áp dụng đối với hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Về hoạt động đào tạo lái xe, dự thảo nghị định bãi bỏ 30% điều kiện đầu tư kinh doanh (tương đương 10 yêu cầu điều kiện) thuộc lĩnh vực đào tạo lái xe. 

Cụ thể, dự thảo đã bãi bỏ yêu cầu "Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô là hiệu trưởng hoặc giám đốc đại diện cho đơn vị trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của cơ sở đào tạo lái xe ô tô" và bãi bỏ yêu cầu "Người đứng đầu cơ sở đào tạo lái xe ô tô đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp". Theo đó, bãi bỏ khoản 1 Điều 7 và điểm b khoản 2 Điều 7, Nghị định số160/2024/NĐ-CP.

Nhiều điều kiện thuận lợi cho cơ sở đào tạo lái xe

Dự thảo nghị định cũng bãi bỏ yêu cầu "có diện tích sử dụng hợp pháp tối thiểu là 1.000 m2" và bãi bỏ yêu cầu "diện tích phòng học không nhỏ hơn 48 m2/phòng". 

Nghị định mới cũng đơn giản hóa điểm a khoản 3 Điều 9 theo hướng bãi bỏ yêu cầu trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng phải bảo đảm số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành lái xe.

Bãi bỏ yêu cầu "ô tô tải sử dụng để làm xe tập lái hạng B phải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 2.500 kg đến 3.500 kg với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo".

Bãi bỏ yêu cầu "Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng sân sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng sân sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng chỉ được tính tối đa không quá 1 sân tập lái để tính lưu lượng đào tạo".

Bãi bỏ yêu cầu sân tập lái phải "Có nhà chờ, có ghế ngồi cho học viên học thực hành". Bãi bỏ yêu cầu "Giáo viên dạy môn kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên".

Bãi bỏ yêu cầu "giáo viên dạy các hạng B, C1 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 3 năm trở lên, kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe; giáo viên dạy các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 5 năm trở lên kể từ ngày được cấp giấy phép lái xe".

Dự thảo nghị định cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái trước ngày 1-1-2025, được sử dụng để đào tạo lái xe hạng C1 trên sân tập lái trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không quá niên hạn sử dụng đối với xe ô tô tải quy định tại Nghị định số 166/2024/NĐ-CP với điều kiện Giáo viên dạy thực hành lái xe phải có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe phù hợp với xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) có khối lượng toàn bộ theo thiết kế trên 7.500 kg...

Những hình ảnh về kỳ sát hạch lái xe đầu tiên được Cảnh sát giao thông Bình Dương tổ chức

Những hình ảnh về kỳ sát hạch lái xe đầu tiên được Cảnh sát giao thông Bình Dương tổ chức

(NLĐO) - Đông đảo thí sinh ở Bình Dương đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho phần thi lý thuyết và thi sa hình.

TP HCM tiên phong dùng AI đào tạo lái xe ô tô: Học viên học mọi lúc mọi nơi

(NLĐO)- Với trợ lý ảo AI, mô hình 3D, bài giảng 360 độ, học viên tại TP HCM có thể học lý thuyết lái xe ô tô mọi lúc mọi nơi chỉ với thiết bị kết nối internet

Những quy định mới nhất về đào tạo lái xe và học lái xe ô tô, mô tô

(NLĐO) - Thông tư số 14/2025/TT-BXD quy định chi tiết về hình thức đào tạo lái xe; quy định việc học lý thuyết và thực hành đối với người học lái xe ô tô, mô tô

