HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Yêu cầu dừng ngay việc dạy bù để hoán đổi ngày nghỉ

Đức Anh

(NLĐO) - Sở GD-ĐT Gia Lai chấn chỉnh tình trạng dạy bù để kéo dài kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 lên 9 ngày.

Ngày 11-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng dạy bù nhằm hoán đổi thời gian dạy học trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, qua phản ánh và nắm bắt thông tin, một số đơn vị trực thuộc đã tổ chức dạy bù chương trình để giáo viên và học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp lễ. 

Việc này có thể làm xáo trộn khung kế hoạch năm học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đồng thời chưa bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của ngành và của UBND tỉnh.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chương trình, nội dung và tiến độ giảng dạy theo khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt; tuyệt đối không tự ý điều chỉnh, rút gọn, dồn tiết hoặc đẩy nhanh tiến độ chương trình.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy bù với mục đích hoán đổi ngày dạy và học để tạo kỳ nghỉ kéo dài. 

Mọi điều chỉnh liên quan đến thời gian học tập và lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT, cũng như hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Văn bản cũng nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Gia Lai chưa ban hành chủ trương hoán đổi ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục. Do đó, các đơn vị không được căn cứ vào những thông tin chưa chính thức để điều chỉnh lịch dạy và học.

Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định. 

Tin liên quan

sở giáo dục triển khai thực hiện ngày quốc tế lao động ngày Giải phóng miền Nam cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo