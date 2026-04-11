Yêu cầu dừng ngay việc dạy bù để hoán đổi ngày nghỉ

Ngày 11-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng dạy bù nhằm hoán đổi thời gian dạy học trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Gia Lai yêu cầu dừng ngay việc dạy bù để “nối dài” kỳ nghỉ lễ

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, qua phản ánh và nắm bắt thông tin, một số đơn vị trực thuộc đã tổ chức dạy bù chương trình để giáo viên và học sinh được nghỉ liên tục 9 ngày trong dịp lễ.

Việc này có thể làm xáo trộn khung kế hoạch năm học, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, đồng thời chưa bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của ngành và của UBND tỉnh.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chương trình, nội dung và tiến độ giảng dạy theo khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt; tuyệt đối không tự ý điều chỉnh, rút gọn, dồn tiết hoặc đẩy nhanh tiến độ chương trình.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy bù với mục đích hoán đổi ngày dạy và học để tạo kỳ nghỉ kéo dài.

Mọi điều chỉnh liên quan đến thời gian học tập và lịch nghỉ phải tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT, cũng như hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT khi có văn bản chỉ đạo chính thức.

Văn bản cũng nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Gia Lai chưa ban hành chủ trương hoán đổi ngày làm việc để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục. Do đó, các đơn vị không được căn cứ vào những thông tin chưa chính thức để điều chỉnh lịch dạy và học.

Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, kể cả kiểm tra đột xuất tại các cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định.