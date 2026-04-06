Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 6-4: xuyên đêm mở sọ cứu bé trai; "chốt" lịch nghỉ lễ dài ngày

Công an vào cuộc vụ nhóm người có hành vi cản trở CSGT

Ngày 6-4, Trạm CSGT Tân Túc, Phòng CSGT Công an TPHCM phối hợp Công an xã Bình Chánh đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có hành vi cản trở, chống đối lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ.

Thành ủy TPHCM điều động cán bộ

Chiều 6-4, tại phường Tân Thành (TPHCM), Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

"Chốt" lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30-4 và 1-5

UBND TPHCM vừa có thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30-4và ngày Quốc tế lao động 1-5 năm 2026.

Xuyên đêm mở sọ cứu bé trai bị đạn ná bắn vào mắt

Ngày 6-4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết nơi đây vừa phẫu thuật lấy viên đạn bi sắt găm sâu trong mắt bé trai sau tai nạn bắn ná.

Không có quy chế đặc cách khi thi lớp 10

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, ở kỳ thi lớp 10 sẽ không có quy chế đặc cách. Thí sinh có bài thi bị điểm 0 thì không trúng tuyển bất kỳ trường THPT nào.

