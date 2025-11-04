Yêu cầu dừng ngay việc trữ nước tại dự án trang trại Việt Phong Phú sau vụ vỡ hồ làm chết người

Ngày 4-11, UBND xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản khẩn yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú dừng ngay việc trữ nước tại các ao, hồ trong dự án sau sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai khiến 1 người tử vong.

Trong công văn, UBND xã Tuy Phong yêu cầu doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động tích nước, rà soát lại các ao, hồ đang vận hành, hạ mực nước xuống mức an toàn và báo cáo cụ thể diện tích, khối lượng nước, biện pháp khắc phục. Cơ quan chức năng xã được giao giám sát chặt việc thực hiện.

Theo thông tin từ chủ dự án, trên núi Tân Lai có 5 hồ chứa nước, trong đó 4 hồ đã vận hành, 1 hồ chuẩn bị đắp thêm trên nền trũng đất tự nhiên

Ngoài ra, UBND xã Tuy Phong còn yêu cầu Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, chi trả thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, nhà cửa cho 20 hộ bị ảnh hưởng trước ngày 5-11, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án phục vụ điều tra nguyên nhân sự cố.

Chính quyền địa phương khẳng định sẽ báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo, đảm bảo không để tái diễn sự cố tương tự tại khu vực núi Tân Lai.

Sự cố vỡ hồ chứa nước nêu trên xảy ra tối 1-11 tại khu vực thôn 1, xã Tuy Phong. Một hồ chứa nước hàng trăm ngàn mét khối trên núi thuộc dự án nông nghiệp của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú bất ngờ bị vỡ bờ, gây lũ quét, cuốn trôi nhiều tài sản và làm bé gái 13 tuổi thiệt mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định hạng mục hồ chứa này chưa được cấp phép xây dựng.