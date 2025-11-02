Những vấn đề pháp lý vụ hồ chứa nước bị vỡ gây lũ cuốn chết người ở Lâm Đồng

Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 1-11, hồ chứa nước do doanh nghiệp đắp trên núi ở xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ vỡ kèm tiếng nổ lớn, khiến dòng nước đổ ập xuống khu dân cư bên dưới.

Dòng chảy từ phía trang trại nuôi gà đổ xuống hạ lưu.

Sự cố khiến ba người gồm cha mẹ và bé gái 13 tuổi ở trong nhà cách khu vực chân núi khoảng 4 km, gần cầu tràn, bị nước băng xuống cuốn trôi, bé gái tử vong.

Ngoài ra, dòng nước từ vụ vỡ hồ chứa khiến nhiều hoa màu, gia cầm của người dân bị cuốn trôi.

Hồ chứa nước trên cao bị vỡ nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, đặt tại thôn 1, xã Tuy Phong. Hồ có diện tích 1.400m2, chảy từ trên cao xuống khu vực thôn 2, xã Tuy Phong kết hợp với diện tích nước từ kênh liên hồ Suối Măng – Cây Cà và suối Tân Lai làm nước dâng cao, chảy xiết.

Xem xét 3 yếu tố

Về mặt pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết tùy tính chất và mức độ, vụ việc được xem xét trên cả ba phương diện hình sự, dân sự và hành chính.

Về trách nhiệm hình sự, nếu kết quả điều tra xác định hồ chứa nước được xây dựng không có giấy phép, không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật để xảy ra sự cố dẫn đến vỡ hồ làm chết người, thì chủ doanh nghiệp và tổ chức cá nhân liên quan có thể xử lý về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 236 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp hồ chứa có phép nhưng chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp thiếu trách nhiệm trong quản lý, vận hành sai quy trình, tích nước vượt mức an toàn, không kiểm tra bảo trì định kỳ, để xảy ra sự cố làm chết người thì có thể bị xử lý về tội "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, nếu có quan chức năng quản lý buông lỏng, không kiểm tra, không giám sát an toàn hồ chứa, để công trình không phép tồn tại gây hậu quả nghiêm trọng, thì có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 360 Bộ luật Hình sự 2015.

Về trách nhiệm hành chính, nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định về hồ chứa và vận hành hồ chứa như không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực hạ lưu, thì có thể bị xử phạt theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 04/2022/NĐ-CP) với mức phạt tiền từ 200-220 triệu đồng. Bên cạnh đó là các hình phạt bổ sung như tước giấy phép khai thác,...

Về trách nhiệm dân sự, theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, người nào gây thiệt hại do lỗi của mình phải bồi thường. Thiệt hại trong vụ việc này bao gồm chi phí mai táng cho nạn nhân, tổn thất tinh thần của thân nhân người bị hại, thiệt hại về hoa màu, tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi và chi phí khắc phục hậu quả môi trường.

Ngay cả khi sự cố được xác định là do yếu tố thiên nhiên góp phần như mưa lớn, lũ quét, nhưng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phòng ngừa, cảnh báo, hoặc không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi thấy nguy cơ vỡ đập, thì vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với phần lỗi của mình căn cứ theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp sự cố xảy ra hoàn toàn do thiên tai bất khả kháng, tức là mưa lớn, bão lũ vượt xa khả năng chịu tải thiết kế của công trình và doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, vận hành đúng quy trình, không có bất cứ sai phạm gì thì có thể không bị xem xét xử lý về hình sự, dân sự, hành chính. Việc chứng minh yếu tố này phải dựa trên kết quả giám định kỹ thuật, số liệu khí tượng thủy văn và hồ sơ xây dựng, vận hành thực tế của hồ chứa.

Đây được xem là sự kiện bất khả kháng theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015.



