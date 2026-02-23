HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Yêu cầu siết chặt xe chở đất thi công sân bay Phù Cát vì cày nát tuyến ĐT 638

Đức Anh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm trong vận chuyển đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát.

Ngày 23-2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có kết luận về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm, trong đó yêu cầu chấn chỉnh hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát.

Siết chặt vận chuyển đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát năm 2026 - Ảnh 1.

Đoạn ĐT 638 qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai đang bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo đó, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai – chủ đầu tư dự án – phải xây dựng phương án tổ chức vận chuyển phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân; đặc biệt lưu ý tốc độ, thời gian lưu thông, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Chủ đầu tư có trách nhiệm khắc phục kịp thời hư hỏng trên các tuyến đường phục vụ thi công, tổ chức tưới nước thường xuyên để giảm bụi. 

Các nhà thầu, doanh nghiệp vận tải và tài xế phải chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, tải trọng, che chắn phương tiện; xe ra khỏi mỏ, công trường phải được vệ sinh sạch sẽ, không để rơi vãi đất đá.

Tỉnh GIa Lai yêu cầu giảm mật độ xe vào một số khung giờ để bảo đảm sinh hoạt của người dân; đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị vận tải vi phạm quy định về an toàn giao thông và môi trường.

Chủ đầu tư cũng được giao phối hợp địa phương thống nhất phương án hỗ trợ hợp lý cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp.

Trước đó, việc vận chuyển đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát đã khiến tuyến ĐT 638 dài gần 20 km qua các xã Hội Sơn, Hòa Hội, Bình Hiệp, Bình An xuống cấp, xuất hiện nhiều điểm sụt lún, "ổ voi, ổ gà", phát sinh bụi bặm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Thông báo