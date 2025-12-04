HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

YouTube sắp khóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc

Xuân Mai

Dịch vụ YouTube của hãng Google (Mỹ) hôm 3-12 cho biết sẽ tuân thủ luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội sắp có hiệu lực tại Úc.

Cụ thể, từ ngày 10-12, người dưới 16 tuổi đang có tài khoản YouTube sẽ bị đăng xuất, không thể truy cập lại tài khoản này và tạo tài khoản mới. Điều này đồng nghĩa họ mất khả năng tạo nội dung, bày tỏ thích và bình luận trên video hoặc đăng ký theo dõi các kênh khác. Theo kênh 9News (Úc), họ vẫn có thể truy cập và xem video trên YouTube và sẽ truy cập lại tài khoản khi bước sang tuổi 16.

Luật mới cấm các nền tảng mạng xã hội cho phép người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản, với mức phạt hơn 32,5 triệu USD nếu vi phạm. Trước đó, các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok và Snapchat đều cho biết sẽ tuân thủ luật này. Dù có động thái tương tự, YouTube cho rằng luật nói trên sẽ không thực hiện được lời hứa về việc bảo vệ trẻ em trực tuyến mà trên thực tế sẽ khiến trẻ em kém an toàn hơn khi sử dụng YouTube. 

Bà Rachel Lord, Giám đốc chính sách công của Google và YouTube tại Úc, cho rằng trẻ em cần được bảo vệ trong khi vẫn có thể truy cập mạng xã hội, thay vì bị chặn hoàn toàn. Theo bà Lord, đây là "hệ quả đáng tiếc của một quy trình lập pháp vội vã, không cho phép tham vấn và xem xét đầy đủ về những vấn đề phức tạp thực sự của việc quản lý an toàn trực tuyến".

YouTube sắp khóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi tại Úc - Ảnh 1.

Luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội ở Úc dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-12. Trong ảnh: Một học sinh dùng điện thoại truy cập mạng xã hội ở TP Sydney - ÚcẢnh: AP

Trong khi đó, chính phủ Úc nhấn mạnh biện pháp này được đưa ra sau khi có ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy các nền tảng không làm đủ để bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại. Bộ trưởng Truyền thông Úc Anika Wells cho rằng thật kỳ lạ khi YouTube luôn nhắc nhở về mức độ không an toàn của nền tảng khi người dùng chưa đăng nhập. 

"Nếu YouTube nhắc nhở tất cả chúng ta rằng nền tảng này không an toàn và có nội dung không phù hợp với người dùng bị giới hạn tuổi trên website của họ, đó là vấn đề mà YouTube cần phải khắc phục" - nữ bộ trưởng này nói thêm.

Trước khi luật mới có hiệu lực, hai thiếu niên 15 tuổi đã khởi kiện lệnh cấm, cho rằng động thái này vi hiến vì tước đi quyền tự do giao tiếp của họ. Theo trang Independent, đơn kiện do tổ chức Dự án Tự do Kỹ thuật số nộp lên tòa án ngày 26-11. Tổ chức này cho biết thêm hai thiếu niên trên là thành viên "đại diện" cho nhóm bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm.

Tin liên quan

Trùm mafia Ý sa lưới vì đam mê... dạy nấu ăn trên Youtube

Trùm mafia Ý sa lưới vì đam mê... dạy nấu ăn trên Youtube

(NLĐO) - Một ông trùm mafia Ý vừa bị bắt tại khu vực Caribbe vì đam mê đăng tải clip dạy nấu ăn trên Youtube.

EU tăng sức ép lên YouTube, TikTok

Liên minh châu Âu (EU) đang tăng cường "soi" 2 nền tảng YouTube và TikTok xung quanh việc tuân thủ những quy định của khối về bảo vệ trẻ em sử dụng các dịch vụ này.

Úc muốn siết quản lý mạng xã hội

Nước Úc đang đẩy mạnh nỗ lực quản lý các nền tảng truyền thông xã hội và kiểm soát các đại gia công nghệ xuyên biên giới.

youtube Google mạng xã hội Úc
