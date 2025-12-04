HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

AI 365

YouTube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem

Thu Hương

(NLĐO) - Tính năng Recap 2025 của YouTube cho phép người dùng nhìn lại toàn bộ nội dung đã xem và nghe trong suốt một năm qua.

YouTube vừa giới thiệu tính năng Recap 2025, bản tổng kết hoạt động xem video và nghe nhạc của người dùng trong suốt một năm.

Recap được phát hành tại Bắc Mỹ từ ngày 2-12 và sẽ mở rộng ra toàn cầu trong tuần đầu tháng 12.

Theo thông tin từ blog chính thức của YouTube, người dùng có thể truy cập Recap ngay trên trang chủ hoặc mục “Bạn” của ứng dụng di động và phiên bản desktop. Tài khoản cần đăng nhập và cập nhật lên phiên bản mới nhất để kích hoạt tính năng.

Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 1.

Người dùng có thể truy cập Recap ngay trên trang chủ hoặc mục “Bạn” của ứng dụng di động và phiên bản desktop.

Recap 2025 cung cấp loạt thẻ dữ liệu được cá nhân hóa, bao gồm: kênh và video được xem nhiều nhất, tổng thời lượng xem, chủ đề xem nổi bật, cùng các mốc thời gian thể hiện thay đổi thói quen xem trong năm. Với những tài khoản thường nghe nhạc, Recap cũng thống kê nghệ sĩ, bài hát và video âm nhạc được nghe nhiều nhất.

Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 2.
Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 3.

Các thẻ dữ liệu được thiết kế như một tin bài trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm nay, YouTube mở rộng phần đồ họa Recap bằng các mẫu hình ảnh và video có thiết kế bắt mắt, cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ bản tổng kết lên mạng xã hội. 

Mỗi người dùng cũng được gán một “tính cách người xem”, dựa trên thể loại nội dung họ theo dõi nhiều nhất, chẳng hạn như "tâm điểm kết nối", "kẻ mê thử thách" hay "chiến binh cầu tiến"...

Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 4.
Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 5.

Mỗi người dùng được gán một “tính cách người xem”.

Theo trang ScreenRant, Recap 2025 xuất hiện đúng thời điểm khi mức độ sử dụng YouTube đang tăng mạnh. Dữ liệu từ Nielsen cho thấy trong tháng 10-2025, người Mỹ dành 45,7% thời gian xem TV cho các dịch vụ streaming; riêng YouTube chiếm 12,9% - cao hơn cả Netflix và Disney+ cộng lại. 

ScreenRant nhận định sự đa dạng nội dung trên nền tảng là yếu tố giúp YouTube tiếp tục giữ vị trí hàng đầu và điều này sẽ phản ánh rõ trong các bản Recap cá nhân.

Lưu ý rằng Recap chỉ khả dụng khi lịch sử xem được bật. Tài khoản bị giám sát hoặc tắt tính năng lưu lịch sử sẽ không có đủ dữ liệu để tạo bản tổng kết năm.

Youtube tung YouTube Recap 2025: Bản “tóm tắt năm” cho hàng tỉ người xem - Ảnh 6.

Tại Việt Nam, từ khóa 'youtube recap 2025' tăng mạnh trong những ngày đầu sau khi ra mắt, theo thống kê của Google Trends.


Tin liên quan

1 năm YouTube Shopping tại Việt Nam: Thời gian xem video mua sắm tăng 500%

1 năm YouTube Shopping tại Việt Nam: Thời gian xem video mua sắm tăng 500%

(NLĐO) - Tại sự kiện YouTube Shopping Accelerator, YouTube cho biết chỉ sau 1 năm ra mắt, thời gian xem nội dung liên quan mua sắm tại Việt Nam tăng hơn 500%

Trải nghiệm xem nội dung, phim nước ngoài trên YouTube được tự động lồng tiếng Việt

(NLĐO) - Người dùng nhận xét công cụ này mang lại sự tiện lợi đáng kể khi xem video bằng tiếng nước ngoài trên YouTube, nhất là với những "mọt phim".

YouTube kỷ niệm tuổi 20 và những sự thật thú vị

(NLĐO) - YouTube vừa thông báo, họ đang chào mừng sinh nhật tuổi 20 bằng nhiều hoạt động kỷ niệm đặc biệt.

