Pháp luật

YouTuber Đinh Lan lãnh án, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu “buông bỏ sân si"

Trần Thái

(NLĐO) - Về trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Đại Nam yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan phải buông bỏ sân si.

Ngày 16-1, sau một buổi xét xử, TAND Khu vực 7 - TPHCM tuyên án đối với Đinh Thị Lan (49 tuổi, tên gọi khác là Đinh Lan) liên quan việc "nói xấu" vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Không thừa nhận đăng clip "nói xấu"

Theo nội dung vụ án, trong năm 2021, bà Đinh Thị Lan đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân để đăng tải 6 video có nội dung bịa đặt, sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc xâm phạm bí mật đời tư. Những phát ngôn này bị xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà Lan thừa nhận hành vi. Tại phiên xét xử, bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận đã đăng các video này.

Bị cáo thừa nhận có quay clip nhưng "để giải toả ức chế" chứ không đăng tải lên không gian mạng vì đã làm mất điện thoại trước khi các video đó xuất hiện trên mạng xã hội.

HĐXX xác định lời khai mất điện thoại của bị cáo không có căn cứ xem xét.

Yêu cầu dân sự của bà Nguyễn Phương Hằng

Trước đó, luật sư đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam cho rằng hành vi của bị cáo đã gây ra những hệ quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến Công ty CP Đại Nam, gây thiệt hại đến uy tín, hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đến tinh thần của người lao động tại doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Thị Lan

Ảnh hưởng đến Quỹ từ thiện Hằng Hữu, tác động tiêu cực đến các hoạt động thiện nguyện của quỹ; gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Về trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Đại Nam yêu cầu bị cáo phải buông bỏ sân si, chấm dứt mọi hành động truyền thông, phát tán thông tin bí mật cá nhân của bà Hằng và ông Dũng.

- Ảnh 2.

Bị cáo tại toà

Gỡ bỏ thông tin, buộc bị cáo phải xóa tất cả các bài viết, video liên quan đến bà Hằng, ông Dũng, Công ty Đại Nam và Quỹ Hằng Hữu đã đăng tải trái phép.

Chủ kênh YouTube Đinh Lan lãnh án - Ảnh 1.

Đại diện VKSND Khu vực 7 phát biểu quan điểm

Trong phần tranh luận, bị cáo cho rằng trong cáo trạng và các video clip của mình không có từ nào nhắc đến Quỹ Hằng Hữu, do đó không thể buộc tội bị cáo gây thiệt hại cho quỹ này.

Phía đại diện VKSND Khu vực 7 bác bỏ ý kiến này, cho rằng bị cáo đang có thái độ quanh co, coi thường pháp luật, đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.

Vụ án liên quan vợ chồng Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan kêu oan vì... mất điện thoại

Vụ án liên quan vợ chồng Nguyễn Phương Hằng: Bà Đinh Lan kêu oan vì... mất điện thoại

(NLĐO) - Liên quan nội dung bị truy tố, bà Đinh Lan kêu oan vì bà mất điện thoại hồi cuối năm 2021. Bà Lan cho rằng việc kết tội bà là không khách quan.

Vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng không đến toà theo giấy triệu tập, bà Đinh Lan muốn hoãn phiên toà

(NLĐO) - Vụ án liên quan đến các video đăng tải trên mạng xã hội bị cho là xâm phạm danh dự, uy tín của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

YouTube Đinh Lan hầu toà: Nhìn lại những bản án sau "drama" Nguyễn Phương Hằng

(NLĐO) - Từ vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều cá nhân từng tham gia "đấu khẩu" trên mạng xã hội đã lần lượt hầu tòa.

