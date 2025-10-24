HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - KOL Khoai Lang Thang cho biết nhiều người đã sử dụng hình ảnh của mình và dùng công nghệ AI cắt ghép clip để đi lừa đảo

Sáng 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Đinh Võ Hoài Phương (chủ tài khoản Khoai Lang Thang) cho biết thời gian qua đã bị một số người lập nhiều trang mạng xã hội để đi lừa đảo.

Theo đó, tuần qua, anh Phương phát hiện nhiều trang TikTok, Facebook đã sử dụng hình ảnh của anh để đăng clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. "Họ sử lấy các clip trên kênh của tôi đăng lại trên trang của họ, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép video, hình ảnh, tạo ra giọng nói giống hệt giọng nói của tôi để đăng clip. Đáng chú ý, những trang này có lượt tiếp cận người dùng khá cao và đã có nhiều người bị lừa đảo" - KOL Khoai Lang Thang chia sẻ.

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo - Ảnh 1.

Khoai Lang Thang đau đầu vì bị giả mạo hình ảnh đi lừa đảo

Youtuber Khoai Lang Thang cho biết sau khi đạt được lượng theo dõi nhất định, các trang này bắt đầu bán hàng. 

"Thời gian qua rất nhiều người đã nhắn tin, gởi mail cho tôi thông báo rằng tôi bán hàng kém chất lượng. Thiệt tình là tôi không biết phải giải thích làm sao vì từ trước đến nay tôi đâu có bán hàng online trên mạng xã hội" - Khoai Lang Thang trần tình.

Youtuber Khoai Lang Thang đau đầu vì bị sử dụng hình ảnh đi lừa đảo - Ảnh 2.

Hiện tại Khoai Lang Thang chỉ có 3 kênh chính chủ có tick xanh, tick xám đã xác minh

Khoai Lang Thang cho biết anh chỉ hợp tác quảng cáo các thương hiệu có uy tín chứ không trực tiếp bán hàng và khuyến cáo cộng đồng mạng cẩn thận với chiêu lừa này. 

"Mặc dù tôi và nhiều người đã báo cáo sự việc nhưng các nền tảng vẫn chưa gỡ bỏ các trang giả mạo này. Tôi mong muốn các nền tảng xem xét gỡ bỏ những trang không chính chủ có hành vi lừa đảo người tiêu dùng. Thực sự nếu có bán hàng thì tôi cũng sẽ bán những mặt hàng chất lượng chứ không bán những món hàng kém chất lượng vài chục ngàn và thổi giá lên vài trăm ngàn đồng. Tội nghiệp các cô chú lớn tuổi không rành công nghệ đã mua phải hàng chất lượng kém" - Đinh Võ Hoài Phương chia sẻ thêm.

Nam Youtuber khẳng định anh chỉ có 3 kênh chính trên các nền tảng mạng xã hội và đều có tick xanh chính chủ. Cụ thể, kênh Facebook Khoai Lang Thang có 3,5 triệu người theo dõi; kênh TikTok Khoai Lang Thang có 2,8 triệu người theo dõi và kênh Youtube Khoai Lang Thang có 3,03 triệu người theo dõi. Ngoài các kênh này, các kênh thông tin khác sử dụng hình ảnh của Khoai Lang Thang đều là giả mạo.

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương (SN 1991, quê Bến Tre cũ) là một kỹ sư xây dựng trước khi trở thành một Youtuber nổi tiếng. Nội dung anh theo đuổi là niềm đam mê về ẩm thực và du lịch. Các video của Khoai Lang Thang gần gũi với cuộc sống đời thường và được khán giả nhiều lứa tuổi ủng hộ.

Tin liên quan

MC Quyền Linh nhận giải về sáng tạo số, Khoai Lang Thang giành “cú đúp”

MC Quyền Linh nhận giải về sáng tạo số, Khoai Lang Thang giành “cú đúp”

(NLĐO) - MC Quyền Linh và Hoa hậu H’Hen Niê cùng được xướng tên ở giải "Cá nhân vì cộng đồng" Vietnam iContent Awards 2024 vinh danh các nhà sáng tạo số.

Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

Vừa qua, series 4 tập về cuộc sống ở Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang của Vloger Đinh Võ Hoài Phương (Khoai Lang Thang) được cộng đồng mạng đón nhận rất nhiệt tình, nhiều chia sẻ rất đồng cảm với người sáng tạo nội dung này.

Khoai Lang Thang đau đáu nỗi niềm với trẻ em vùng cao

(NLĐO) - Trở lại Bản Phùng, nấu cho các em một bữa ăn ngon, Khoai Lang Thang mơ ước làm sao tuyên truyền, nâng cao nhận thức để trẻ em vùng cao được học hành đến nơi đến chốn

khoai lang thang Đinh Võ Hoài Phương youtuber Khoai Lang Thang
