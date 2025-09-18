HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

YouTuber, TikToker Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông

Như Quỳnh

(NLĐO) - Không ít người dùng mạng xã hội bàng hoàng trước tin YouTuber, TikToker Giao Heo bị tai nạn qua đời ở tuổi 33.

Chiều 18-9, thông tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông khiến cộng đồng mạng bất ngờ và thương tiếc. Anh được cho là qua đời ở tuổi 33 do gặp tai nạn giao thông tại Mộc Châu, Sơn La. 

YouTuber, TikToker Giao Heo qua đời vì tai nạn giao thông- Ảnh 1.

Nhiều người tiếc thương khi nghe tin TikToker kiêm YouTuber Giao Heo qua đời. FBNV

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Mộc Châu (tỉnh Sơn La), sáng 18-9, bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. 

Bệnh nhân được xác định H.H.G., là TikToker kiêm YouTuber nổi tiếng trên mạng xã hội. Do bị thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, TikToker Giao Heo tên thật là Hồ Hoàng Giao (SN 1992). Trong giới review công nghệ và ẩm thực, Giao Heo để lại ấn tượng cho người xem với các video hài hước, sáng tạo và câu nói meme đặc trưng "HEHE BOIZ". 

Ngoài ra, kênh TikTok ẩm thực của anh rất nổi tiếng, với gần 1,8 triệu lượt người theo dõi và 39,9 triệu lượt người thích. Không chỉ dừng lại ở những công thức nấu ăn đơn giản hay review đồ công nghệ, Giao Heo còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực.

Theo cập nhật từ tài khoản Facebook của Giao Heo, bài đăng và hình ảnh gần nhất của anh là vào 21 giờ 48 phút ngày 17-9. Trước đó, khoảng đầu giờ chiều ngày 17-9, nam YouTuber còn check-in ở Hà Nội, hào hứng khoe chuẩn bị đến Mộc Châu (Sơn La).

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Nam thanh niên từ TP HCM ra Đà Nẵng đi phượt, gặp nạn tại đèo Hải Vân

Nam thanh niên từ TP HCM ra Đà Nẵng đi phượt, gặp nạn tại đèo Hải Vân

(NLĐO) – Nam thanh niên đi phượt một mình tại đèo Hải Vân, TP Đà Nẵng bị rơi xuống hố sâu, bất tỉnh.

Đi phượt vùng cao núi đá, nhiều người nước ngoài gặp nạn

(NLĐO) - Nhiều khách quốc tế đi du lịch Việt Nam không may gặp tai nạn giao thông khi đi phượt bằng xe máy trên vùng cao núi đá vào dịp nghỉ lễ

Tai nạn 2 người chết ở TP Thủ Đức: Mô tô phân khối lớn đi phượt về, lấn làn trái

(NLĐO) - Vụ va chạm khiến 2 người chết tại chỗ, hai phương tiện vỡ thành nhiều mảnh.

tai nạn giao thông mạng xã hội tài khoản facebook Giao Heo tiếc thương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo