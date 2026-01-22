HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Zalo bị xử phạt 810 triệu đồng vụ thu thập dữ liệu người dùng

Lê Thúy

(NLĐO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương xử phạt 810 triệu đồng đối với Công ty CP Tập đoàn VNG (Zalo) do vi phạm thu nhập dữ liệu người dùng.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (địa chỉ trụ sở tại số Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận, TPHCM, Việt Nam) với số tiền 810 triệu đồng về 6 hành vi vi phạm.

- Ảnh 1.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo) vì phát hiện hàng loạt vi phạm

Từ vụ Zalo thu thập dữ liệu người dùng, phát hiện hàng loạt vi phạm của VNG

Thứ nhất, VNG không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định đối với một số thông tin.

Thứ hai, VNG không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động có tính chất thương mại khác.

Thứ 3, VNG quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Thứ 4, điều kiện giao dịch chung không quy định cụ thể thời điểm áp dụng.

Thứ 5, không công khai quy trình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của người tiêu dùng theo hình thức niêm yết ở vị trí dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm kinh doanh và đăng tải trên trang thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng theo quy định.

Thứ 6, không công khai cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương các nội dung, cơ chế, chính sách áp dụng với người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã yêu cầu Công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết đã ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến việc cập nhật thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, thu thập, sử dụng thông tin người dùng trên nền tảng Zalo do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Công ty VNG) vận hành.

xử phạt vi phạm uỷ ban cạnh tranh quốc gia Zalo VNG Zalo thu thập dữ liệu người dùng
