AI 365

Zalo bất ngờ đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Khi bắt đầu quá trình xác thực trên Zalo, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Ngày 4-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ở phần "Định danh tài khoản", Zalo đã chuyển sang phương thức "Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi" thay vì yêu cầu người dùng chụp ảnh CMND/CCCD và ảnh chân dung như trước đây.

"Để hoàn thành xác thực tài khoản, bạn cần xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi tự động với Zalo" - nền tảng thông báo.

Khi nhấn "Bắt đầu" quá trình xác thực, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Động thái này của Zalo được cho nhằm tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2026.

Cụ thể, tại Điều 29 của Luật này nêu rõ các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu,…) làm yếu tố xác thực tài khoản.

Zalo bất ngờ "đổi cách" xác thực tài khoản ngay đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Để xác thực tài khoản, người dùng cần cung cấp gương mặt và giọng nói

Trong khi đó, theo ghi nhận, Facebook hiện vẫn chưa thay đổi chính sách xác thực danh tính, tiếp tục yêu cầu người dùng tải lên các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, giấy phép lái xe, CCCD hoặc giấy kết hôn.

Liên quan đến Zalo, nền tảng này không còn xuất hiện trên bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Google Play Store (cửa hàng ứng dụng của Android). Còn trên cửa hàng App Store, Zalo đang rơi xuống thứ hạng 40 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí.

Việc Zalo rơi khỏi top đầu là điều dễ hiểu khi nền tảng này đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay và phản đối dữ dội vì nền tảng cập nhật điều khoản sử dụng mới, trong đó yêu cầu người dùng phải chấp nhận toàn bộ điều khoản, bao gồm nội dung liên quan đến việc xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu không đồng ý, tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày.

Kể từ ngày 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 có hiệu lực, các tổ chức cá nhân cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến có trách nhiệm:

- Thông báo rõ ràng nội dung dữ liệu cá nhân thu thập khi chủ thể dữ liệu cá nhân cài đặt và sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến; không thu thập trái phép dữ liệu cá nhân và ngoài phạm vi theo thỏa thuận với khách hàng;

- Không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân làm yếu tố xác thực tài khoản;

- Cung cấp lựa chọn cho phép người dùng từ chối thu thập và chia sẻ tệp dữ liệu (gọi là cookies);

- Cung cấp lựa chọn "không theo dõi" hoặc chỉ được theo dõi hoạt động sử dụng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến khi có sự đồng ý của người sử dụng;

- Không nghe lén, nghe trộm hoặc ghi âm cuộc gọi và đọc tin nhắn văn bản khi không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Công khai chính sách bảo mật, giải thích rõ cách thức thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân; cung cấp cho người dùng cơ chế truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu và thiết lập quyền riêng tư cho dữ liệu cá nhân, báo cáo các vi phạm về bảo mật và quyền riêng tư; bảo vệ dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam khi chuyển dữ liệu xuyên biên giới; xây dựng quy trình xử lý vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhanh chóng và hiệu quả.

Tin liên quan

VNG xin hoãn cuộc làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo, bất ngờ lý do?

VNG xin hoãn cuộc làm việc về thu thập dữ liệu người dùng Zalo, bất ngờ lý do?

(NLĐO) - Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty VNG xin lùi lịch làm việc vào ngày 31-12 vì chưa hoàn tất nội dung, thông tin tài liệu cần cung cấp.

Người dùng đã đồng ý điều khoản dịch vụ của Zalo, có được rút lại không?

(NLĐO) - Việc Zalo xóa tài khoản nếu không đồng ý điều khoản được xem là một biện pháp gây sức ép, buộc người dùng phải chấp nhận việc xử lý dữ liệu cá nhân.

Giữa làn sóng xoá app Zalo, người dùng đổ xô sang tải ứng dụng WhatsApp và Viber

(NLĐO) - Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Zalo cập nhật một số điều khoản dịch vụ mới, gây ra nhiều tranh cãi.

