Zalo bất ngờ đổi cách xác thực tài khoản của người dùng

Ngày 4-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ở phần "Định danh tài khoản", Zalo đã chuyển sang phương thức "Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi" thay vì yêu cầu người dùng chụp ảnh CMND/CCCD và ảnh chân dung như trước đây.

"Để hoàn thành xác thực tài khoản, bạn cần xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi tự động với Zalo" - nền tảng thông báo.

Khi nhấn "Bắt đầu" quá trình xác thực, người dùng sẽ nhận được cuộc gọi video đến từ nền tảng để thực hiện xác thực.

Động thái này của Zalo được cho nhằm tuân thủ theo quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2026.

Cụ thể, tại Điều 29 của Luật này nêu rõ các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu cung cấp hình ảnh, video chứa nội dung đầy đủ hoặc một phần giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu,…) làm yếu tố xác thực tài khoản.

Để xác thực tài khoản, người dùng cần cung cấp gương mặt và giọng nói

Trong khi đó, theo ghi nhận, Facebook hiện vẫn chưa thay đổi chính sách xác thực danh tính, tiếp tục yêu cầu người dùng tải lên các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, giấy phép lái xe, CCCD hoặc giấy kết hôn.

Liên quan đến Zalo, nền tảng này không còn xuất hiện trên bảng xếp hạng các ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Google Play Store (cửa hàng ứng dụng của Android). Còn trên cửa hàng App Store, Zalo đang rơi xuống thứ hạng 40 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí.

Việc Zalo rơi khỏi top đầu là điều dễ hiểu khi nền tảng này đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay và phản đối dữ dội vì nền tảng cập nhật điều khoản sử dụng mới, trong đó yêu cầu người dùng phải chấp nhận toàn bộ điều khoản, bao gồm nội dung liên quan đến việc xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu không đồng ý, tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày.