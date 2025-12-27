HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Zalo "ép" người dùng cập nhật điều khoản mới?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Zalo cho biết việc cập nhật điều khoản sử dụng nhằm làm cơ sở cho mọi hoạt động của ứng dụng và nền tảng công nghệ.

Những ngày qua, nhiều người dùng Zalo tỏ ra khó chịu vì ứng dụng này bất ngờ xuát hiện thông báo yêu cầu chủ tài khoản phải "cập nhật điều khoản dịch vụ mới" mới được tiếp tục sử dụng. 

Không ít người vì lo ảnh hưởng tới công việc nên phải miễn cưỡng chấp nhận các điều khoản mà không có thời gian đủ để đọc kỹ các quy định. Sự việc này đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng người dùng. 

Chưa kể, một số quy định mới của Zalo được cho là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư của người sử dụng. 

Cụ thể, trong điều khoản dịch vụ mới, Zalo có quyền thu thập, chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng, bao gồm dữ liệu cơ bản (số điện thoại, họ và tên, giới tính, mối quan hệ gia đình, thông tin CMND, CCCD,...) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Nếu không đồng ý thỏa thuận, chủ tài khoản Zalo sẽ không được tiếp tục sử dụng. Thậm chí, nền tảng còn thông báo "hệ thống sẽ tự động xóa tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng không thay đổi quyết định". 

Anh Nguyễn Công Minh (ngụ TPHCM) cho rằng điều khoản mới buộc người dùng phải "mặc nhiên đồng ý" cho phép thu thập và chia sẻ dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo cơ chế không có lựa chọn khác.

Zalo nói gì khi cập nhật điều khoản mới trên nền tảng? - Ảnh 1.

Zalo vừa cập nhật điều khoản dịch vụ mới

"Do Zalo đang được sử dụng cho công việc nên tôi buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất công việc, tôi sẽ xóa ứng dụng và chuyển sang nền tảng khác phù hợp hơn, bảo đảm quyền riêng tư cá nhân" - anh Minh cho biết.

Trong khi đó, chị Phương Anh, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết đã từ chối các điều khoản mới của Zalo và chuyển sang sử dụng Messenger, Viber để trao đổi công việc.

"Tôi không thể kiểm soát được dữ liệu cá nhân của mình sẽ được sử dụng cho mục đích gì, sau đó được chia sẻ cho ai. Vì vậy, tôi không đồng ý để Zalo thu thập dữ liệu theo cách này" - chị Phương Anh nói.

Ngoài ra, dư luận còn quan tâm đến lý do nền tảng mở rộng phạm vi xử lý và chia sẻ dữ liệu cũng như các biện pháp bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân trong quá trình chia sẻ và lưu trữ.


Zalo nói gì khi cập nhật điều khoản mới trên nền tảng? - Ảnh 2.

Nếu không đồng ý, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày

Phía Zalo nói gì?

Trả lời câu hỏi vì sao cần cập nhật Điều khoản sử dụng, đại diện Zalo cho biết đây là nền tảng pháp lý quan trọng, làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động vận hành của ứng dụng và hệ sinh thái dịch vụ. Điều khoản sử dụng quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà cung cấp và người dùng, đồng thời xác định cách thức cung cấp, tiếp cận và sử dụng dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo Zalo, việc cập nhật Điều khoản sử dụng là thông lệ phổ biến đối với các ứng dụng và nền tảng công nghệ trên thế giới. Hoạt động này nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý mới, phản ánh các điều chỉnh trong mô hình vận hành, cũng như cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ cho người dùng về những thay đổi trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Zalo nhấn mạnh việc cập nhật Điều khoản sử dụng nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý.

 

quy định mới Zalo VNG mạng xã hội quyền riêng tư cập nhật điều khoản
