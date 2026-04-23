HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Zalo tung một tính năng mới

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Tính năng mới của Zalo nhằm hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, tăng cường sự riêng tư của người dùng.

Ngày 23-4, nền tảng Zalo bất ngờ giới thiệu tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện nhằm tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng,

Tính năng mới của Zalo sẽ tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng.

Cụ thể, khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen.

Zalo bất ngờ tung tính năng chụp ảnh đại diện chỉ thấy màn hình đen - Ảnh 1.

Khi người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen

Theo Zalo, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của ngày sinh, trạng thái, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và các tiện ích khác... để quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo:

Đầu tiên, người dùng mở Zalo, vào mục cá nhân, sau đó chọn quyền riêng tư và bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực.

Zalo bất ngờ tung tính năng chụp ảnh đại diện chỉ thấy màn hình đen - Ảnh 2.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiển thị trên Zalo

Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà chủ tài khoản đã liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ chủ tài khoản mới có thể hoàn tất đăng nhập, góp phần bảo đảm quyền kiểm soát và an toàn thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, thông qua tính năng kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể rà soát nhiều thông tin quan trọng như: tình trạng định danh tài khoản, số điện thoại liên kết, phiên bản ứng dụng đang sử dụng… Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp các hướng dẫn nhằm nâng cao mức độ bảo mật.

Chỉ với một số thao tác kiểm tra đơn giản, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản, hạn chế rủi ro bị xâm nhập hoặc chiếm đoạt.

Đại diện Zalo cho biết trong thời gian tới, các tính năng bảo mật sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp, hướng tới mang lại trải nghiệm riêng tư và an toàn cao hơn cho người dùng.


(NLĐO) - VNG Cloud và GreenNode chính thức hợp nhất nhằm cung cấp đầy đủ cả Cloud truyền thống lẫn AI Cloud hiệu suất cao trên cùng một hệ sinh thái.

(NLĐO) - Ngày 14-2, khi truy cập các game bài trên ứng dụng ZingPlay của Công ty VNG, người chơi nhận được thông báo ngừng phát hành từ ngày 15-2.

(NLĐO) - Theo Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia, Công ty VNG xin lùi lịch làm việc vào ngày 31-12 vì chưa hoàn tất nội dung, thông tin tài liệu cần cung cấp.

mạng xã hội bảo mật Zalo tính năng cấm chụp màn hình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo