Zalo tung một tính năng mới

Ngày 23-4, nền tảng Zalo bất ngờ giới thiệu tính năng chống quay chụp màn hình ảnh đại diện nhằm tăng cường khả năng bảo mật cho người dùng,

Tính năng mới của Zalo sẽ tự động nhận biết và hạn chế việc người khác quay chụp màn hình ảnh đại diện trên điện thoại, giúp tăng cường sự riêng tư của người dùng.

Cụ thể, khi một người dùng ấn chọn xem chi tiết ảnh đại diện trên trang cá nhân của người khác và thực hiện hành vi quay, chụp, kết quả trả về sẽ hiển thị một màn hình đen.

Theo Zalo, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị và quyền truy cập của ngày sinh, trạng thái, tin nhắn, cuộc gọi, nhật ký, kết bạn và các tiện ích khác... để quyết định ai được xem, được liên hệ và cách hiển thị thông tin của mình.

Cách thiết lập quyền riêng tư trên Zalo:

Đầu tiên, người dùng mở Zalo, vào mục cá nhân, sau đó chọn quyền riêng tư và bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu.

Ngoài ra, người dùng có thể chủ động bật công cụ bảo mật 2 lớp để bảo vệ tài khoản. Khi tài khoản Zalo của bạn đăng nhập bằng mật khẩu trên một thiết bị mới, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực thêm bằng mã xác thực.

Mã xác thực được gửi về thiết bị cũ, số điện thoại hoặc địa chỉ email mà chủ tài khoản đã liên kết với tài khoản Zalo. Nhờ đó, chỉ chủ tài khoản mới có thể hoàn tất đăng nhập, góp phần bảo đảm quyền kiểm soát và an toàn thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, thông qua tính năng kiểm tra bảo mật trên Zalo, người dùng có thể rà soát nhiều thông tin quan trọng như: tình trạng định danh tài khoản, số điện thoại liên kết, phiên bản ứng dụng đang sử dụng… Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp các hướng dẫn nhằm nâng cao mức độ bảo mật.

Chỉ với một số thao tác kiểm tra đơn giản, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản, hạn chế rủi ro bị xâm nhập hoặc chiếm đoạt.

Đại diện Zalo cho biết trong thời gian tới, các tính năng bảo mật sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp, hướng tới mang lại trải nghiệm riêng tư và an toàn cao hơn cho người dùng.



