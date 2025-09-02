10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

Chuyển nhượng: Tiền đạo đắt hàng

Mười bản hợp đồng được chú ý nhất trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025:

Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern Munich, mượn)



Ồn ào trong vài ngày qua là việc Nicolas Jackson suýt bị hủy bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea sang Bayern Munich. Chấn thương của Liam Delap ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần khiến Ban lãnh đạo Chelsea ngần ngừ, gọi Jackson trở về làm giải pháp thay thế.

Jackson sẽ trở thành đồng đội của Harry Kane

Tuy nhiên, vào phút chót, Chelsea vẫn quyết định đưa Jackson sang Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria sẽ chi 16,5 triệu euro để mượn tiền đạo người Senegal trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 65 triệu euro vào hè năm sau.

Alexander Isak (Newcastle sang Liverpool, 144,5 triệu euro):

"The Kop" khép lại kỳ chuyển nhượng sôi động bằng việc đưa Alexander Isak về sân Anfield với bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Chiêu mộ thành công Isak, Liverpool cán mốc chuyển nhượng 483 triệu euro mùa hè này.

Alexander Isak đầu quân cho Liverpool

Jadon Sancho (Man United sang Aston Villa, mượn):

Sau Marcus Rashford, Tyrell Malacia, Antony và Alejandro Garnacho, Sancho đã rời Man United. Aston Villa hỏi mượn cầu thủ chạy cánh người Anh và sẽ chi trả 85% mức lương 290.000 bảng mỗi tuần. Man United cũng đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Sancho thêm 1 năm để tránh cảnh mất trắng.

Jadon Sancho được HLV Unai Emery chào đón

Senne Lammens (Royal Antwerp sang Man United, 21 triệu euro):

Không đặt cược vào thủ thành đã 32 tuổi Emiliano Martinez của Aston Villa, Man United quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens với giá 21 triệu euro. Lammens sở hữu phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết đoán và được kỳ vọng mang đến sự yên tâm nơi khung gỗ.

Thủ môn Senne Lammens

Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal, 52 triệu euro):

Ngay sau khi được Arsenal liên hệ, Piero Hincapie đã yêu cầu rời Leverkusen. Đội á quân Ngoại hạng Anh nhanh chóng hoàn thành thương vụ chiêu mộ trung vệ người Ecuador với giá 52 triệu euro.

Trung vệ Piero Hincapie

Gianluigi Donarumma (PSG sang Man City, 30 triệu euro):

Sau khi để Ederson gia nhập Fenerbahce với giá 15 triệu euro, CLB chủ sân Etihad quyết định chi 30 triệu euro để chiêu mộ thủ môn người Ý sinh năm 1999 từ PSG.

Gianluigi Donarumma và Ederson

Randal Kolo Muani (PSG sang Tottenham, mượn):

Bản hợp đồng trị giá 90 triệu euro trước đây được PSG đem cho Tottenham mượn một mùa.

Randal Kolo Muani gia nhập Tottenham

Antony (Man United sang Betis, 25 triệu euro):

Cầu thủ người Brazil sinh năm 2000 quay lại Betis theo hợp đồng dài hạn trị giá 25 triệu euro. Ngoài ra, nếu Betis bán Antony trong tương lai, Man United sẽ được hưởng 50% hoa hồng.





Antony tái ngộ La Liga trong màu áo Real Betis

Yoane Wissa (Brentford sang Newcastle, 57,7 triệu euro):

Sau khi Alexander Isak ra đi, Newcastle chấp nhận chi 57,7 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Congo Yoane Wissa để tăng cường mặt trận tấn công.

Yoane Wissa đầu quân Newcastle

Harvey Elliott (Liverpool sang Aston Villa, mượn):

Tiền vệ sinh năm 2003 gia nhập Aston Villa dưới dạng cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt với giá 40 triệu euro vào hè 2026.