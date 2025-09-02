10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè

Đông Linh (theo tottenham, manutd)

(NLĐO) - Các "đại gia" Man City, Man United, Liverpool, Bayern Munich, Arsenal đồng loạt chào đón những tân binh chất lượng trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè.

Chuyển nhượng: Tiền đạo đắt hàng

Mười bản hợp đồng được chú ý nhất trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025:

Nicolas Jackson (Chelsea sang Bayern Munich, mượn)

Ồn ào trong vài ngày qua là việc Nicolas Jackson suýt bị hủy bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea sang Bayern Munich. Chấn thương của Liam Delap ở loạt trận Ngoại hạng Anh cuối tuần khiến Ban lãnh đạo Chelsea ngần ngừ, gọi Jackson trở về làm giải pháp thay thế.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 1.

Jackson sẽ trở thành đồng đội của Harry Kane

Tuy nhiên, vào phút chót, Chelsea vẫn quyết định đưa Jackson sang Bayern Munich. Đội bóng xứ Bavaria sẽ chi 16,5 triệu euro để mượn tiền đạo người Senegal trong một mùa, kèm điều khoản mua đứt bắt buộc với giá 65 triệu euro vào hè năm sau.

Alexander Isak (Newcastle sang Liverpool, 144,5 triệu euro):

"The Kop" khép lại kỳ chuyển nhượng sôi động bằng việc đưa Alexander Isak về sân Anfield với bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Premier League. Chiêu mộ thành công Isak, Liverpool cán mốc chuyển nhượng 483 triệu euro mùa hè này.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 2.

Alexander Isak đầu quân cho Liverpool

Jadon Sancho (Man United sang Aston Villa, mượn):

Sau Marcus Rashford, Tyrell Malacia, Antony và Alejandro Garnacho, Sancho đã rời Man United. Aston Villa hỏi mượn cầu thủ chạy cánh người Anh và sẽ chi trả 85% mức lương 290.000 bảng mỗi tuần. Man United cũng đã kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Sancho thêm 1 năm để tránh cảnh mất trắng.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 3.

Jadon Sancho được HLV Unai Emery chào đón

Chuyển nhượng: Man United bỏ thủ môn già, chọn người trẻ

Senne Lammens (Royal Antwerp sang Man United, 21 triệu euro):

Không đặt cược vào thủ thành đã 32 tuổi Emiliano Martinez của Aston Villa, Man United quyết định chiêu mộ thủ môn Senne Lammens với giá 21 triệu euro. Lammens sở hữu phong cách thi đấu mạnh mẽ, quyết đoán và được kỳ vọng mang đến sự yên tâm nơi khung gỗ.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 4.

Thủ môn Senne Lammens

Piero Hincapie (Leverkusen sang Arsenal, 52 triệu euro):

Ngay sau khi được Arsenal liên hệ, Piero Hincapie đã yêu cầu rời Leverkusen. Đội á quân Ngoại hạng Anh nhanh chóng hoàn thành thương vụ chiêu mộ trung vệ người Ecuador với giá 52 triệu euro.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 5.

Trung vệ Piero Hincapie

Gianluigi Donarumma (PSG sang Man City, 30 triệu euro):

Sau khi để Ederson gia nhập Fenerbahce với giá 15 triệu euro, CLB chủ sân Etihad quyết định chi 30 triệu euro để chiêu mộ thủ môn người Ý sinh năm 1999 từ PSG.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 6.

Gianluigi Donarumma và Ederson

Randal Kolo Muani (PSG sang Tottenham, mượn):

Bản hợp đồng trị giá 90 triệu euro trước đây được PSG đem cho Tottenham mượn một mùa.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 7.

Randal Kolo Muani gia nhập Tottenham

Antony (Man United sang Betis, 25 triệu euro):

Cầu thủ người Brazil sinh năm 2000 quay lại Betis theo hợp đồng dài hạn trị giá 25 triệu euro. Ngoài ra, nếu Betis bán Antony trong tương lai, Man United sẽ được hưởng 50% hoa hồng.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 8.

Antony tái ngộ La Liga trong màu áo Real Betis

Yoane Wissa (Brentford sang Newcastle, 57,7 triệu euro):

Sau khi Alexander Isak ra đi, Newcastle chấp nhận chi 57,7 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Congo Yoane Wissa để tăng cường mặt trận tấn công.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 9.

Yoane Wissa đầu quân Newcastle

Harvey Elliott (Liverpool sang Aston Villa, mượn):

Tiền vệ sinh năm 2003 gia nhập Aston Villa dưới dạng cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt với giá 40 triệu euro vào hè 2026.

10 bản hợp đồng đáng chú ý ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè - Ảnh 10.

Harvey Elliott tạm rời Liverpool

Tin liên quan

Liverpool dẫn đầu "đại tiệc chuyển nhượng" tại Premier League

Liverpool dẫn đầu "đại tiệc chuyển nhượng" tại Premier League

(NLĐO) - Các CLB Premier League đã bạo chi gần 2 tỉ bảng để tăng cường lực lượng khi kỳ chuyển nhượng hè 2025 phải đến hết tháng 8 mới kết thúc.

Liverpool chiêu mộ Alexander Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục bóng đá Anh

(NLĐO) – Thương vụ tốn kém thời gian và tiền bạc bậc nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại với việc Alexander Isak chính thức gia nhập Liverpool.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

(NLĐO) – Tottenham chính thức chiêu mộ thành công Xavi Simons khi ký với RB Leipzig bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm trị giá 52 triệu bảng.

chuyển nhượng hợp đồng Nicolas Jackson Alexander Isak Jadon Sancho Gianluigi Donarumma
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo