Thể thao

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10"

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) – Tottenham chính thức chiêu mộ thành công Xavi Simons khi ký với RB Leipzig bản hợp đồng chuyển nhượng 5 năm trị giá 52 triệu bảng.

Đây là bản hợp đồng lớn đầu tiên của Tottenham dưới triều đại của tân HLV Thomas Frank. Trong suốt mùa hè qua, Tottenham ráo riết tìm kiếm một tiền vệ công chất lượng sau khi thất bại ở các "thương vụ" Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Eberechi Eze (Crystal Palace). Việc chiêu mộ thành công Xavi Simons – một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá châu Âu – được xem là bước ngoặt quan trọng với đội bóng Bắc London.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10" - Ảnh 1.

Xavi Simons sẽ gắn bó với Tottenham đến năm 2030

Xavi Simons, sản phẩm lò La Masia

Cầu thủ 22 tuổi người Hà Lan ký với Tottenham hợp đồng thi đấu 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 2 mùa. Anh sẽ khoác áo số 7 ở đội bóng chủ sân Tottenham Stadium – số áo từng gắn bó với cựu đội trưởng Son Heung-min. 

Xavi Simons có thể thi đấu ở cả hai cánh, chơi tốt vị trí hộ công và hứa hẹn đem lại sự linh hoạt cần thiết cho hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Frank.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10" - Ảnh 2.

Xavi Simons tiếp quản áo số 7 từng thuộc về cựu thủ quân Son Heung-min

"Tôi rất hạnh phúc và nóng lòng được bắt đầu với Spurs. Đây là CLB tuyệt vời và khi gặp HLV trưởng, tôi biết ngay đây là nơi thích hợp cho mình. Tôi sẽ mang đến sự sáng tạo, tinh thần kỷ luật và nỗ lực hết mình để cùng đội bóng chinh phục chiến thắng" - Simons chia sẻ.

Xuất thân từ lò La Masia (Barcelona), Simons gia nhập PSG năm 2019 trước khi tạo dấu ấn đậm nét trong thời gian được cho mượn tại PSV Eindhoven mùa 2022-2023, ghi tổng cộng 22 bàn. 

Hai mùa gần nhất khoác áo RB Leipzig, anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 22 bàn thắng và 24 kiến tạo sau 78 trận.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10" - Ảnh 3.

Xavi Simons là mẫu cầu thủ đa năng, có tiềm năng phát triển

Xavi Simons - mẫu cầu thủ được yêu thích

Tottenham quyết liệt theo đuổi thương vụ Simons sau khi RB Leipzig chấp nhận "nhả" người vì lỡ suất dự Champions League. Ban đầu Simons được kỳ vọng sẽ gia nhập Chelsea nhưng do "The Blues" không thể thanh lý rốt ráo những cầu thủ không còn được trọng dụng đã tạo cơ hội cho Spurs hưởng lợi.

HLV Thomas Frank đã nhiều lần thúc giục ban lãnh đạo chiêu mộ thêm nhân sự sau khi nhậm chức hồi tháng 6. Thất bại trong việc theo đuổi Gibbs-White và Eze, cùng chấn thương nặng của James Maddison, càng thôi thúc Tottenham hành động.

Tottenham chiêu mộ Xavi Simons, chấm dứt cơn khát "số 10" - Ảnh 4.

Tottenham đặt kỳ vọng nơi Xavi Simons

Tương lai của Tottenham

Simons đã hoàn tất kiểm tra y tế và bản hợp đồng 52 triệu bảng sẽ được công bố trong ngày 30-8, tức chỉ vài giờ trước trận gặp Bournemouth ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Tân binh người Hà Lan dự kiến sẽ có màn ra mắt khán giả sân Tottenham Hotspur trước trận đấu này dù chưa rõ anh có thể ra sân thi đấu ngay hay không.

Với sự xuất hiện của Xavi Simons, người hâm mộ Spurs kỳ vọng đội bóng sẽ có thêm sự sáng tạo, tốc độ và đột biến nơi hàng công, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới đầy tham vọng dưới triều đại HLV Thomas Frank.

