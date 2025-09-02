HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Liverpool chiêu mộ Alexander Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục bóng đá Anh

Đông Linh (theo liverpoolfc)

(NLĐO) – Thương vụ tốn kém thời gian và tiền bạc bậc nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã khép lại với việc Alexander Isak chính thức gia nhập Liverpool.

Liverpool đã chính thức hoàn tất bản hợp đồng "bom tấn" với Alexander Isak từ Newcastle với mức phí lên đến 125 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Khép lại chuỗi ngày thương thảo căng thẳng thương vụ Alexander Isak

Thương vụ đình đám này khép lại chuỗi ngày thương thảo, đàm phán vô cùng căng thẳng, có lúc tưởng đã hoàn toàn bế tắc giữa Liverpool và Newcastle.

Liverpool chiêu mộ Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng làng bóng Anh - Ảnh 1.

Alexander Isak ký hợp đồng 6 năm với Liverpool

Mấu chốt của vấn đề chính là khoản kinh phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Thụy Điển. Chỉ đến khi Liverpool đồng ý chồng đủ 125 triệu bảng, cộng với việc Isak tạo áp lực bằng việc bỏ bê luyện tập, thi đấu cũng như tuyên bố không tiếp tục duy trì quan hệ với Newcastle, mọi thứ mới được giải quyết.

Thỏa thuận ký giữa các bên trị giá 125 triệu bảng, đưa Alexander Isak về thi đấu cho Liverpool trong sáu năm và biến chân sút người Thụy Điển thành cầu thủ đắt giá nhất của làng bóng Anh. Hồi mùa hè 2023, Chelsea từng phải trả cho Brighton số tiền khổng lồ 115 triệu bảng để sở hữu Moises Caicedo, tạo nên kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh thời điểm bấy giờ. Mới nhất, chính Liverpool phải bỏ ra 116 triệu bảng để đưa về Florian Wirtz từ Leverkusen.

Liverpool chiêu mộ Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng làng bóng Anh - Ảnh 2.

Isak là bổ sung quan trọng cho hàng công Liverpool

Alexander Isak không được Newcastle cảm ơn

Isak sẽ khoác áo đấu số 9 tại sân Anfield. Trong buổi ra mắt đội bóng mới, Isak chia sẻ: "Một hành trình dài để tôi đến với Liverpool. Tôi tự hào và háo hức khi trở thành một phần của CLB này và mọi giá trị mà nó đại diện. Tôi muốn cùng Liverpool chinh phục tất cả danh hiệu".

Liverpool đón tân binh bằng video chào mừng hoành tráng, trái ngược với sự lặng lẽ của Newcastle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chỉ đưa ra thông báo vỏn vẹn 37 từ, xác nhận việc bán Isak mà không dành bất kỳ lời cảm ơn hay tri ân nào dành cho cầu thủ này. Thông báo trên trang chủ đội bóng này ghi: "Newcastle có thể xác nhận việc bán tiền đạo Alexander Isak cho Liverpool với khoản phí kỷ lục tại Anh. Tiền đạo người Thụy Điển gia nhập Newcastle từ Real Sociedad năm 2022 và đã ra sân 109 trận trên mọi đấu trường".

Liverpool chiêu mộ Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng làng bóng Anh - Ảnh 3.

Isak kiểm tra y tế, ký hợp đồng với Liverpool và quay lại tập trung cùng đội tuyển Thụy Điển

Hồi tháng 8, Liverpool từng đưa ra lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng kèm các điều khoản bổ sung, nhưng Newcastle lập tức từ chối khi lời hỏi mua kém xa yêu cầu mà họ đặt ra là 150 triệu bản. Câu chuyện bị đẩy lên cao trào trong những tuần gần đây khi Isak kiên quyết đòi ra đi, vắng mặt ở các trận mở màn mùa giải và thẳng thắn tuyên bố: "Mối quan hệ này không thể tiếp tục".

Gia nhập Newcastle từ Real Sociedad vào tháng 8-2022 với giá 63 triệu bảng, Isak đã để lại ấn tượng mạnh trong màu áo "Chích chòe" với 62 bàn thắng sau 109 trận. Riêng mùa trước, Isak ghi 23 bàn ở Ngoại hạng Anh và cùng Newcastle đánh bại chính Liverpool ở chung kết League Cup, giành danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm.

Liverpool chiêu mộ Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng làng bóng Anh - Ảnh 4.

Isak là chân sút chủ lực của Newcastle 3 mùa giải vừa qua

Newcastle thay thế Alexander Isak bằng "cây sào" từ Đức

Để thay thế Isak, Newcastle ngay lập tức phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình khi chiêu mộ tiền đạo trẻ Nick Woltemade từ Stuttgart với giá 69 triệu bảng. Cầu thủ 23 tuổi cao 1,98m này được mệnh danh là "Woltemessi" nhờ kỹ thuật khéo léo dù sở hữu thể hình hộ pháp.

Liverpool chiêu mộ Isak 125 triệu bảng, phá kỷ lục chuyển nhượng làng bóng Anh - Ảnh 5.

Nick Woltemade có biệt danh "Messi 2m"

Anh ghi 17 bàn sau 33 trận ở Bundesliga và là Vua phá lưới giải U21 châu Âu. Woltemade ký hợp đồng 6 năm với Newcastle, được kỳ vọng trở thành người lĩnh xướng hàng công trong tương lai lâu dài.

Chưa dừng lại, "Chích chòe" còn chi 55 triệu bảng để có Yoane Wissa từ Brentford. Tiền đạo 28 tuổi người Congo đã ghi 19 bàn ở mùa trước và hứa hẹn bổ sung kinh nghiệm, bản lĩnh cho hàng công Newcastle sau khi mất Isak.

Liverpool khép lại kỳ chuyển nhượng hè 2025 đầy bùng nổ. Ngoài Isak và Wirtz, HLV Arne Slot còn đón loạt tân binh chất lượng như Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giovanni Leoni và thủ môn Giorgi Mamardashvili. Tổng chi tiêu của "Lữ đoàn đỏ" lên đến 446 triệu bảng – con số lớn nhất trong lịch sử CLB.

Thương vụ mua Marc Guehi từ Crystal Palace tưởng chừng hoàn tất nhưng đổ bể vào giờ chót khi HLV Oliver Glasner kiên quyết giữ lại trung vệ trụ cột này. Dù vậy, Liverpool vẫn tự tin sẽ chiêu mộ được Guehi trong tháng 1-2026 hoặc mùa hè năm sau, khi Guehi mãn hợp đồng ở Palace và trở thành cầu thủ tự do.

Alexander Isak Liverpool Newcastle cầu thủ Thụy Điển Ngoại hạng Anh
