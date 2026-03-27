Thể thao

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Các pha lập công của Kylian Mbappé và Hugo Ekitike giúp tuyển Pháp đánh bại Brazil 2-1 trong trận giao hữu đỉnh cao trước thềm World Cup 2026.

Việc phải bay một chặng đường dài để thi đấu giao hữu trên sân trung lập Gillette (Foxborough, Mỹ) dường như khiến cả Pháp lẫn Brazil đều mệt mỏi. Dàn cầu thủ trụ cột của họ, hoặc đang trong giai đoạn tăng tốc tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu, hoặc đang tích cực dưỡng thương chờ thi đấu ở World Cup, thế nên trận đấu không thực sự hấp dẫn như mong đợi.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 1.

Casemiro có pha đánh đầu nguy hiểm trước cầu môn tuyển Pháp

Trận giao hữu trên đất Mỹ còn xa mới tái hiện được trận chung kết World Cup năm 1998, nơi cả Brazil lẫn Pháp đầy ắp ngôi sao trong đội hình. Hai đội tung ra đội hình khá mạnh, biến trận đấu mang tính thử nghiệm thành màn so tài đúng nghĩa của hai ông lớn.

Brazil nhập cuộc tốc độ với bốn mũi tấn công thường trực, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Pháp. Raphinha sớm có cơ hội từ đường chuyền dài vượt tuyến nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Không lâu sau, Gabriel Martinelli cũng khiến cổ động viên Pháp thót tim bằng cú sút sạt cột dọc.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 2.

Vinicius thi đấu xông xáo trên hàng công Brazil nhưng không thể ghi bàn

Thế trận đôi công hấp dẫn kéo dài đến phút 30 thì Pháp khai thông bế tắc. Ousmane Dembélé tung đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương để Kylian Mbappé bứt tốc, bình tĩnh tâng bóng qua đầu thủ môn Ederson, mở tỉ số cho đội bóng áo lam.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 3.

Kylian Mbappe mở tỉ số cho Pháp bằng cú lốp bóng thần thánh

Sau giờ nghỉ, Brazil gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Luiz Henrique và Martinelli liên tiếp thử tài thủ môn Mike Maignan nhưng không thành công. Bước ngoặt xảy ra khi trung vệ Dayot Upamecano bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Henrique ở phút 55 khi tiền đạo Brazil thoát xuống đối mặt khung thành.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 4.

Dayot Upamecano bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi này

Dù phải chơi thiếu người, Pháp lại ghi thêm bàn thắng nhờ pha phản công sắc bén. Michael Olise bứt tốc bên cánh phải trước khi chuyền dọn cỗ để Hugo Ekitike khéo léo lốp bóng qua Ederson, nâng tỉ số lên 2-0.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 5.

Hugo Ekitike nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp

Brazil chỉ có thể rút ngắn cách biệt ở khoảng 15 phút cuối trận khi trung vệ Bremer tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn. 

Dù HLV Carlo Ancelotti thực hiện nhiều điều chỉnh nhân sự, Seleção vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa dù chơi hơn người trong khoảng hơn 30 phút cuối.

10 cầu thủ tuyển Pháp thắng Brazil hùng mạnh trận giao hữu tại Mỹ - Ảnh 6.

Bremer ghi bàn danh dự nhưng kém vui vì đội nhà thua trận

Chiến thắng này mang lại sự tự tin lớn cho thầy trò HLV Didier Deschamps trước khi bước vào giải đấu chính thức, đặc biệt khi họ vẫn giành chiến thắng dù thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp hai.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

(NLĐO) - Bất ngờ được điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil dự loạt trận giao hữu tháng 3, Neymar xem ra vẫn còn 50% cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

Brazil thắng chật vật Paraguay, lập kỷ lục dự đủ 23 VCK World Cup

(NLĐO) - Vinicius Junior ghi bàn duy nhất giúp Brazil đánh bại Paraguay 1-0 trên sân nhà Sao Paulo, chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026.

Pháp dội mưa bàn thắng trước Ukraine, đoạt vé dự World Cup 2026

(NLĐO) – Tuyển Pháp đã có màn trình diễn bùng nổ ở hiệp hai, đè bẹp Ukraine với tỉ số 4-0 tại sân Parc des Princes, chính thức giành vé tham dự World Cup 2026.

