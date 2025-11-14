Pháp dội mưa bàn thắng trước Ukraine, đoạt vé dự World Cup 2026

Dù được đánh giá vượt trội và ra sân với đội hình giàu sức tấn công, đội tuyển Pháp vẫn phải trải qua 45 phút đầu tiên đầy khó khăn ở lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2026.

Họ cần vượt qua Ukraine để giành lấy suất vé duy nhất của bảng D (khu vực châu Âu), nhận quyền tham dự vòng chung kết World Cup.

Bradley Barcola tranh chấp cùng Ilya Zabarnyi (13, Ukraine)

Ngay từ những phút đầu tiên, "Les Bleus" đã sớm kiểm soát thế trận và cảnh báo đội khách bằng những cú sút xa của Michael Olise hay các pha lên bóng sắc bén từ Rayan Cherki.

Tuy nhiên, thủ môn Anatoliy Trubin cùng hàng phòng ngự Ukraine đã chơi vô cùng tập trung, hóa giải mọi hiểm họa từ hàng công đội chủ nhà.

N'Golo Kanté gánh toàn bộ tuyến giữa "Les Bleus"

Ukraine phòng ngự với số đông, chủ động khóa chặt các mũi tấn công. Thậm chí, khi hàng phòng ngự lỏng lẻo đôi chút, các cầu thủ Ukraine vẫn kịp thời can thiệp. Tiền vệ Manu Koné của Pháp còn phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi quyết liệt, cho thấy sự bế tắc và nóng vội của đội chủ nhà.

Đáng tiếc nhất là cú cứa lòng tuyệt đẹp của Bradley Barcola cuối hiệp một bị Trubin xuất sắc đẩy bóng trúng cột dọc. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Mbappé bùng nổ, Pháp lên đỉnh vinh quang

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 55. Sau khi Pháp liên tục dồn ép, trọng tài thổi phạt đền cho "Les Bleus" sau tình huống Mykhavko phạm lỗi với Michael Olise trong vòng cấm.

Đội trưởng Kylian Mbappé đã lạnh lùng bước lên chấm 11 mét và thực hiện một cú panenka đầy táo bạo, mở tỉ số 1-0 cho Pháp, giải tỏa áp lực đè nặng.

Mbappe mở tỉ số cho tuyển Pháp từ chấm phạt đền

Bàn thắng này mở ra thế trận thăng hoa cho đội chủ nhà. Phút 77, Michael Olise, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, nhận đường chuyền tinh tế từ N'Golo Kanté, xoay người dứt điểm kỹ thuật, nhân đôi cách biệt.

Michael Olise (11) nhân đôi cách biệt, mở ra thế trận áp đảo cho đội chủ nhà

Khi thế trận hoàn toàn thuộc về Pháp, Mbappé tiếp tục tỏa sáng. Phút 83, sau nỗ lực kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người Hugo Ekitiké, Mbappé ra chân đệm bóng cận thành dễ dàng, nâng tỉ số lên 3-0. Bàn thắng này cũng đánh dấu cột mốc 400 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng của siêu sao người Pháp.

Mbappe có cú đúp, chạm mốc 400 bàn thắng trong sự nghiệp

Chưa dừng lại, ở phút bù giờ, Hugo Ekitiké đã tự mình lập công để ấn định chiến thắng 4-0 đậm đà cho tuyển Pháp.

Hugo Ekitiké nhấn chìm Ukraine ở Parc des Princes

Chiến thắng tưng bừng trên sân nhà đem về 3 điểm trọn vẹn và đội tuyển Pháp đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu giành vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ. Trong khi đó, Ukraine rơi xuống vị trí thứ ba bảng D và đối diện với nguy cơ phải tham dự vòng play-off đầy rủi ro.

Thầy trò HLV Didier Deschamps mừng giành vé đến World Cup