10 giờ cân não cứu người đàn ông nổ mạch máu tưởng chừng hết cơ hội sống

Chiều 24-3, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ cứu sống bệnh nhân L.Q.L (44 tuổi, ở Cần Thơ) bị vỡ phình động mạch chủ ngực – bụng với cơ hội sống mong manh.

Ông L. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả kiểm tra cấp cứu của bệnh viện tuyến trước cho thấy ông đang trong tình trạng nguy kịch, tính mạng bị đe dọa: Phình động mạch chủ ngực – bụng đã vỡ kèm khối máu tụ lớn sau phúc mạc, đường kính 11 cm.

Các bác sĩ chạy đua thời gian cứu người đàn ông nổ phình động mạch với hy vọng sống mong manh

Qua kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tổn thương của bệnh nhân rất phức tạp. Túi phình động mạch đã vỡ nhưng khối máu còn khu trú, kích thước lớn và liên quan đến nhiều nhánh mạch quan trọng nuôi gan, thận, ruột.

Nếu chỉ mổ mở hoàn toàn thì nguy cơ mất máu và biến chứng rất cao. Trong khi đó, nếu chỉ đặt stent thì không thể xử lý triệt để do các nhánh mạch nuôi tạng bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hybrid (phương pháp y học hiện đại): Chuyển vị cắm lại các nhánh động mạch tạng và động mạch thận, sau đó đặt stent graft động mạch chủ ngực để loại trừ túi phình.

Sau hơn 10 giờ, các bác sĩ đã hoàn tất phẫu thuật, sau đó tiến hành đặt stent graft từ đoạn động mạch chủ ở ngực xuống đến chỗ chia động mạch chậu. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

Hơn 90% tử vong ThS-BS Đặng Văn Sô Đa, Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, cho biết đối với những trường hợp phình động mạch đã vỡ hoàn toàn thì tỉ lệ tử vong rất cao, lên đến trên 90%, chỉ có một vài trường hợp được may mắn cứu sống. Đặc biệt, ở trường hợp này ngoài bệnh lý phình động mạch chủ còn có bệnh tăng huyết áp kéo dài khoảng hơn 5 năm và bị hai lần đột quỵ. May mắn là bệnh nhân nhập viện sớm với tình trạng huyết áp còn ổn định, cho phép bác sĩ can thiệp cấp cứu ngay với hy vọng mong manh. Trước đây, bệnh nhân chỉ có thể lựa chọn phẫu thuật hoặc can thiệp độc lập, song cả hai phương pháp này đều tiềm ẩn rủi ro cao.



