10 giờ cân não cứu người đàn ông nổ mạch máu tưởng chừng hết cơ hội sống

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Bác sĩ của bạn

10 giờ cân não cứu người đàn ông nổ mạch máu tưởng chừng hết cơ hội sống

XUÂN THU

(NLĐO) - Những trường hợp phình động mạch đã vỡ hoàn toàn thì tỉ lệ tử vong rất cao, lên đến trên 90%.

Chiều 24-3, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) cho hay vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 10 giờ cứu sống bệnh nhân L.Q.L (44 tuổi, ở Cần Thơ) bị vỡ phình động mạch chủ ngực – bụng với cơ hội sống mong manh.

Ông L. nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Kết quả kiểm tra cấp cứu của bệnh viện tuyến trước cho thấy ông đang trong tình trạng nguy kịch, tính mạng bị đe dọa: Phình động mạch chủ ngực – bụng đã vỡ kèm khối máu tụ lớn sau phúc mạc, đường kính 11 cm.

10 giờ phẫu thuật cứu người đàn ông nổ mạch tưởng chừng hết cơ hội sống - Ảnh 1.

Các bác sĩ chạy đua thời gian cứu người đàn ông nổ phình động mạch với hy vọng sống mong manh

Qua kiểm tra cận lâm sàng, các bác sĩ ghi nhận tổn thương của bệnh nhân rất phức tạp. Túi phình động mạch đã vỡ nhưng khối máu còn khu trú, kích thước lớn và liên quan đến nhiều nhánh mạch quan trọng nuôi gan, thận, ruột. 

Nếu chỉ mổ mở hoàn toàn thì nguy cơ mất máu và biến chứng rất cao. Trong khi đó, nếu chỉ đặt stent thì không thể xử lý triệt để do các nhánh mạch nuôi tạng bị ảnh hưởng.

Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật Hybrid (phương pháp y học hiện đại): Chuyển vị cắm lại các nhánh động mạch tạng và động mạch thận, sau đó đặt stent graft động mạch chủ ngực để loại trừ túi phình. 

Sau hơn 10 giờ, các bác sĩ đã hoàn tất phẫu thuật, sau đó tiến hành đặt stent graft từ đoạn động mạch chủ ở ngực xuống đến chỗ chia động mạch chậu. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân hồi phục gần như bình thường.

Hơn 90% tử vong

ThS-BS Đặng Văn Sô Đa, Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, cho biết đối với những trường hợp phình động mạch đã vỡ hoàn toàn thì tỉ lệ tử vong rất cao, lên đến trên 90%, chỉ có một vài trường hợp được may mắn cứu sống.

Đặc biệt, ở trường hợp này ngoài bệnh lý phình động mạch chủ còn có bệnh tăng huyết áp kéo dài khoảng hơn 5 năm và bị hai lần đột quỵ. May mắn là bệnh nhân nhập viện sớm với tình trạng huyết áp còn ổn định, cho phép bác sĩ can thiệp cấp cứu ngay với hy vọng mong manh.

Trước đây, bệnh nhân chỉ có thể lựa chọn phẫu thuật hoặc can thiệp độc lập, song cả hai phương pháp này đều tiềm ẩn rủi ro cao.


Tin liên quan

Tử vong tức tưởi vì túi phình trong đầu vỡ ra

5 túi phình trong đầu dọa vỡ bất cứ lúc nào

(NLĐO) - Người phụ nữ đau đầu kéo dài và sụp mi mắt 1 bên nhưng không được chẩn đoán sớm nên túi phình trong đầu vỡ ra, xuất huyết não ồ ạt gây tử vong

5 túi phình trong đầu dọa vỡ bất cứ lúc nào

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa một phụ nữ có tới 5 túi phình mạch não, nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào.

Nút túi phình mạch máu não, cứu cô gái 5 lần đột quỵ

(NLĐO) - Sáng 3-7, Bệnh viện Gia An 115 TP HCM vừa kịp cứu một cô gái đột quỵ ngay chỗ làm được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu kịp.

cấp cứu người đàn ông phẫu thuật bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo