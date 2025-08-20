HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

10 ngày sau hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy, nam thanh niên bị khởi tố, bắt tạm giam

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- 10 ngày sau khi hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky CenTral (Hà Nội), Đặng Chí Thành đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố Đặng Chí Thành vì hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Sky CenTral - Ảnh 1.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 10-8, chị N.T.T. (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral số 176 Định Công (phường Phương Liệt).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh người đàn ông để điều tra vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Sáng 10-8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy

Tại trụ sở công an, Thành khai con trai mình và con của chị N.T.T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư Sky Central từ nhiều ngày trước.

Theo đó, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi, song hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9-8, Thành gặp chị N.T.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã hành hung chị T..

Tin liên quan

Nam thanh niên khai gì về lý do hành hung người phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư?

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, Đặng Chí Thành khai lý do đánh phụ nữ ở chung cư vì không được xin lỗi sau mâu thuẫn của con mình với con người phụ nữ.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

(NLĐO)- Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ người đàn ông hành hung người phụ nữ, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến trẻ nhỏ.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

(NLĐO)- Công an xác định do có xích mích, mâu thuẫn trước đó, Đặng Chí Thành đã hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central.

hành hung hành hung phụ nữ người phụ nữ bị hành hung gây rối trật tự khởi tố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo