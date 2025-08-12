Liên quan đến vụ người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.



Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Tại trụ sở công an, Thành khai con trai mình và con của chị N.T.T. (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central) xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư Sky Central số 176 Định Công (phường Phương Liệt) từ nhiều ngày trước.

Theo đó, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi, song hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9-8, Thành gặp chị N.T.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã hành hung chị T..

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, Thành đấm 2 cái vào mặt chị T.. Khi người phụ nữ này lùi lại để tránh đòn, Thành tiếp tục tiến tới đá vào bụng, đấm liên tục khoảng 10 cái vào vùng mặt, đầu. Khi người bảo vệ và cư dân chung cư chạy đến can ngăn, Thành vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp chị T..

Thời điểm Thành ra tay đánh người phụ nữ

Ngay trong tối 9-8, gia đình chị N.T.T. đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc chị T. bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky Central.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị N.T.T. đi khám thương; đồng thời triệu tập Đặng Chí Thành lên trụ sở Công an để làm việc.