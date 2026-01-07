HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

10 ngày tới, có 3 con giáp hưởng trọn lộc trời

Huệ Bình tổng hợp (theo Liberty Times)

(NLĐO) – Con giáp Dần, Sửu và Mùi dẫn đầu vận may về sự nghiệp, tài lộc trong 10 ngày sắp tới

Theo báo Liberty Times (Đài Loan, Trung Quốc), những ngày cuối tháng 11 Âm lịch là thời điểm vàng để 12 con giáp bứt phá, chuẩn bị những bước đi chiến lược cho năm Bính Ngọ sắp tới.

Tuổi Tý

Trong những ngày cuối tháng 11 Âm lịch, tuổi Tý sẽ trở thành nhân vật then chốt trong công việc nhờ khả năng phối hợp tốt. Tuy nhiên, con giáp này cần phân công rõ ràng để tránh làm thay phần việc của người khác.

Đồng thời, đối với các lời mời vay mượn hay đầu tư từ bạn bè, tuổi Tý phải cực kỳ tỉnh táo và ưu tiên giấy tờ rõ ràng.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đón nhận nhiều niềm vui bất ngờ, đặc biệt là những khoản tiền thưởng hoặc quà tặng ngoài dự tính.

Bên cạnh đó, việc trích một phần nhỏ để mời cơm hoặc tặng quà cho người thân cũng là cách tuyệt vời để gia tăng tình cảm.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặt hái được những thành quả rực rỡ sau thời gian dài nỗ lực bền bỉ. Nhờ đó, năng lực chuyên môn của con giáp này được cấp trên công nhận, tạo điều kiện thuận lợi để đề xuất tăng lương hoặc thăng tiến.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có nhiều ý tưởng sáng tạo và nguồn cảm hứng dồi dào để lập kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, con giáp này cần đặc biệt tỉnh táo trước các bẫy mua sắm hoặc những lời mời đầu tư "ngon ăn" nhưng thiếu thực tế.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có nguồn thu nhập khá ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để con giáp này kiểm kê lại tài chính cá nhân. Tuy nhiên, do các khoản chi phí cho lễ tiệc và quà cáp cuối năm tăng cao, tuổi Thìn cần lập danh sách chi tiêu thật chi tiết.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ dễ gặp phải những tình huống bất ngờ hoặc nhiệm vụ khẩn cấp trong công việc. Mặc dù áp lực có thể tăng cao, nhưng nếu bình tĩnh, con giáp này sẽ vượt qua một cách xuất sắc.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển rất thuận lợi và dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm lý tưởng để tuổi Ngọ chủ động kết nối với khách hàng hoặc đối tác cũ nhằm mở rộng cơ hội cho năm mới.

Tuổi Mùi

Cơ hội làm giàu của tuổi Mùi chủ yếu đến từ các mối quan hệ và mạng lưới xã giao. Vì vậy, tuổi Mùi nên tích cực tham gia các buổi gặp gỡ vì những thông tin đầu tư quý giá thường xuất hiện trong những cuộc trò chuyện này.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có nhiều ý tưởng độc đáo và sáng kiến mới mẻ cho tương lai. Tuy nhiên, để những ý tưởng đó được cấp trên ủng hộ, tuổi Thân cần đính kèm các kế hoạch thực hiện cụ thể và thực tế thay vì chỉ nói suông.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên chủ động giảm bớt nhịp sống hối hả để dành thời gian phục hồi năng lượng.

Thay vì mải mê với những buổi tiệc tùng hay công việc bận rộn, hãy tập trung dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc tâm hồn mình.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này cần học cách thiết lập ranh giới rõ ràng trong các mối quan hệ để tránh việc nhiệt tình giúp đỡ quá mức dẫn đến kiệt sức.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể phải gánh vác thêm nhiều trách nhiệm mới trong cả công việc lẫn gia đình. Tuy nhiên, tuổi Hợi không cần quá lo lắng vì đây chính là cơ hội vàng để bứt phá năng lực và khẳng định sự tin cậy của bản thân.

