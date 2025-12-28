Cung hoàng đạo nào “mở bát” năm mới 2026 với tài lộc bùng nổ?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 29-12 đến ngày 4-1.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Vận trình tài lộc của Bạch Dương đi lên. Không chỉ có nguồn thu nhập ổn định, cung hoàng đạo này còn có khả năng nhận được những khoản lợi ích phụ từ các mối quan hệ xã giao.

Hơn nữa, các buổi gặp gỡ có thể mang lại những thông tin đầu tư quý giá cho tương lai.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Vận trình tài lộc của Kim Ngưu có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Mặc dù vậy, cung hoàng đạo này vẫn không nên chi tiêu quá đà cho các mục đích xã giao không cần thiết.

Trong công việc, tinh thần đồng đội đóng vai trò quyết định.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Tình hình tài chính của Song Tử tuần này rất dồi dào. Đặc biệt, có duyên với các khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc cơ hội hợp tác mới.

Còn về tình duyên, đây là thời điểm vận đào hoa của cung hoàng đạo này chạm đỉnh.

Thêm nữa, Song Tử sẽ trở thành "ngôi sao sáng" tại nơi làm việc nhờ khả năng làm việc hiệu quả và tư duy nhạy bén.

Song Tử có duyên với các khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc các cơ hội hợp tác mới. Ảnh: AP

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Tuần này, mặc dù bên ngoài mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng sâu bên trong, Cự Giải dễ cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng. Vận trình tình cảm của cung hoàng đạo này có dấu hiệu chùng xuống do những dao động tâm lý.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần này, Sư Tử có xu hướng bảo vệ mạnh mẽ các quan điểm cá nhân và không dễ dàng nhượng bộ. Vì thế cho nên vận trình tình cảm có phần căng thẳng do cái tôi quá cao.

Trong công việc, cung hoàng đạo này có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiệm vụ đột xuất.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần này, từ khóa quan trọng nhất đối với Xử Nữ chính là sự kiên trì. Xử Nữ đang ở giai đoạn mà những nỗ lực bấy lâu sắp sửa kết trái. Tuy nhiên, thành quả rõ rệt vẫn chưa xuất hiện ngay lập tức.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình dễ rơi vào trạng thái hoài niệm và tự trách về những điều chưa trọn vẹn trong quá khứ.

Vận trình tình cảm của cung hoàng đạo này ở mức thấp do những tổn thương cũ chưa nguôi ngoai.

Trong công việc, Thiên Bình có thể gặp phải tình trạng trì trệ hoặc những sai sót không đáng có do tâm trạng bất ổn.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Vận trình tài lộc của Bọ Cạp có sự biến động lớn nhưng theo hướng tích cực. Thu nhập tăng lên nhờ vào những nhiệm vụ đột xuất hoặc các cơ hội hợp tác mới. Thế nhưng, chi phí phát sinh cũng sẽ tìm đến.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong công việc, một số dự án của Nhân Mã có thể diễn ra chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, tình hình tài chính tuần này khá bình ổn.

Có thể nói nhịp sống của Nhân Mã tuần này có xu hướng thư thả hơn thường lệ.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết đứng trước những bước ngoặt quan trọng khi một số kế hoạch hoặc mối quan hệ cũ dần đi đến hồi kết.

Mặc dù việc phải rời xa những điều thân thuộc có thể khiến cung hoàng đạo này cảm thấy bất an, nhưng đây là sự thanh lọc cần thiết để rũ bỏ gánh nặng.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Tuần này, Bảo Bình sở hữu một phong thái vô cùng cuốn hút, kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và sự điềm tĩnh.

Tài chính là điểm sáng rực rỡ của cung hoàng đạo này. Về công việc, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ theo đúng lộ trình đã sắp xếp.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư sẽ cảm nhận rõ rệt niềm vui khi những nỗ lực bền bỉ bấy lâu nay bắt đầu đơm hoa kết trái.

Tài chính tăng trưởng vững chắc, khẳng định năng lực trong công việc. Trong khi đó, chuyện tình cảm rất thuận lợi.



