HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

10 sự kiện nào nổi bật nhất của ngành Y tế TP HCM năm 2025?

Liên Anh

(NLĐO) - Năm 2025 ngành y tế TPHCM đã mở rộng không gian phát triển, vận hành với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân.

Ngày 28-12, Sở Y tế TPHCM cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, vận hành với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển y tế chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể:

10 sự kiện nào nổi bật nhất của Ngành Y tế TPHCM năm 2025? - Ảnh 1.

Trạm y tế được tổ chức lại để cung cấp trọn gói dịch vụ từ phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, sức khỏe học đường đến giám sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng theo hộ gia đình

Thứ nhất, TPHCM chính thức vận hành hệ thống y tế quy mô lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ngành Y tế chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, tăng cường phân bổ nguồn lực hợp lý, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giảm tải cho tuyến cuối.

Thứ hai, y tế cơ sở được cấu trúc lại với việc thành lập 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ đầu năm 2026. Mô hình mới giúp trạm y tế bám sát nhu cầu người dân, nâng cao vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

10 sự kiện nào nổi bật nhất của Ngành Y tế TPHCM năm 2025? - Ảnh 2.

Khám, chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người bệnh mạn tính, người cao tuổi, người khuyết tật đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội

Thứ ba, ngành y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, đặt chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm cho các nhóm yếu thế. Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các trung tâm bảo trợ xã hội được triển khai, trong đó nổi bật là khám, chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mạn tính.

Thứ tư, TPHCM kiểm soát hiệu quả và chấm dứt dịch sởi

Thứ năm, y tế chuyên sâu tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kỹ thuật đỉnh cao lần đầu triển khai thành công như can thiệp tim bào thai, vi phẫu nối lại bàn tay đứt lìaE-CPR ngoại viện bằng ECMO di động, đưa TPHCM tiệm cận các chuẩn mực y khoa tiên tiến của khu vực.

Thứ sáu, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo, giúp người dân vùng đảo được điều trị nhiều ca bệnh phức tạp ngay tại chỗ, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương.

10 sự kiện nào nổi bật nhất của Ngành Y tế TPHCM năm 2025? - Ảnh 3.

Các bác sĩ của các bệnh viện tuyến cuối luân phiên đến công tác tại Côn Đảo. Trong hình, ekip phẫu thuật đang thực hiện ca mổ cho nam bệnh nhân bị thương nặng vì kẹt giữa 2 ghe thuyền

Thứ bảy, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân vùng xa trung tâm, giảm đáng kể số ca chuyển viện.

Thứ tám, nhiều công trình y tế trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đặc biệt là các bệnh viện cửa ngõ và cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ chín, Ngành Y tế TPHCM đạt bước tiến lớn trong chuyển đổi số, hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại hầu hết các bệnh viện, hình thành nền tảng dữ liệu y tế và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Thứ mười, HĐND TPHCM đã thông qua 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, qua đó hình thành hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hệ thống y tế trong bối cảnh TP mở rộng địa giới hành chính và chuyển sang mô hình quản trị của một siêu đô thị. Cụ thể như: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các nhóm yếu thế; chính sách hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, người tham gia điều trị Methadone; các cơ chế liên quan đến bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế; chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên dân số và sức khỏe cộng đồng; cùng các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Việc rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ kịp thời các chính sách không còn phù hợp sau quá trình hợp nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực thực thi chính sách trên toàn địa bàn TP mở rộng.

Tin liên quan

10 sự kiện y tế nổi bật năm 2024 của TP HCM

10 sự kiện y tế nổi bật năm 2024 của TP HCM

(NLĐO) - Những sự kiện y tế này hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Lần đầu tiên chiều cao của thanh niên Việt là 1 trong 10 sự kiện y tế

(NLĐO) - Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt hiện là 168,1 cm và nữ giới là 156,2 cm, tương đương thời kỳ vàng của Nhật Bản về tăng chiều cao. Đây được coi là 1 trong 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch Việt Nam năm 2020.

VN Pharma vắng mặt trong 10 sự kiện tiêu biểu ngành y năm 2017

(NLĐO) - 10 sự kiện tiêu biểu của ngành y trong năm 2017 do Bộ Y tế công bố đã vắng mặt vụ án nhập khẩu thuốc ung thư không rõ nguồn gốc xuất xứ của Công ty CP VN Pharma.

dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe chuyển đổi số người khuyết tật hộ gia đình ngành Y tế TP HCM sở y tế hệ thống Y tế trạm y tế ngành y tế sức khỏe nhân dân 10 sự kiện nổi bật người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo