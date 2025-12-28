10 sự kiện nào nổi bật nhất của ngành Y tế TP HCM năm 2025?

Ngày 28-12, Sở Y tế TPHCM cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, vận hành với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển y tế chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cụ thể:

Trạm y tế được tổ chức lại để cung cấp trọn gói dịch vụ từ phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, sức khỏe học đường đến giám sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng theo hộ gia đình

Thứ nhất, TPHCM chính thức vận hành hệ thống y tế quy mô lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ngành Y tế chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, tăng cường phân bổ nguồn lực hợp lý, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và giảm tải cho tuyến cuối.

Thứ hai, y tế cơ sở được cấu trúc lại với việc thành lập 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ đầu năm 2026. Mô hình mới giúp trạm y tế bám sát nhu cầu người dân, nâng cao vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng, chống dịch ngay từ cơ sở.

Khám, chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người bệnh mạn tính, người cao tuổi, người khuyết tật đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội

Thứ ba, ngành y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, đặt chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm cho các nhóm yếu thế. Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các trung tâm bảo trợ xã hội được triển khai, trong đó nổi bật là khám, chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mạn tính.

Thứ tư, TPHCM kiểm soát hiệu quả và chấm dứt dịch sởi.

Thứ năm, y tế chuyên sâu tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều kỹ thuật đỉnh cao lần đầu triển khai thành công như can thiệp tim bào thai, vi phẫu nối lại bàn tay đứt lìa và E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động, đưa TPHCM tiệm cận các chuẩn mực y khoa tiên tiến của khu vực.

Thứ sáu, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo, giúp người dân vùng đảo được điều trị nhiều ca bệnh phức tạp ngay tại chỗ, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương.

Các bác sĩ của các bệnh viện tuyến cuối luân phiên đến công tác tại Côn Đảo. Trong hình, ekip phẫu thuật đang thực hiện ca mổ cho nam bệnh nhân bị thương nặng vì kẹt giữa 2 ghe thuyền

Thứ bảy, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, mang dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần hơn với người dân vùng xa trung tâm, giảm đáng kể số ca chuyển viện.

Thứ tám, nhiều công trình y tế trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đặc biệt là các bệnh viện cửa ngõ và cơ sở 2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thứ chín, Ngành Y tế TPHCM đạt bước tiến lớn trong chuyển đổi số, hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại hầu hết các bệnh viện, hình thành nền tảng dữ liệu y tế và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành.

Thứ mười, HĐND TPHCM đã thông qua 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, qua đó hình thành hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hệ thống y tế trong bối cảnh TP mở rộng địa giới hành chính và chuyển sang mô hình quản trị của một siêu đô thị. Cụ thể như: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và các nhóm yếu thế; chính sách hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, người tham gia điều trị Methadone; các cơ chế liên quan đến bảo hiểm y tế, giá dịch vụ y tế; chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên dân số và sức khỏe cộng đồng; cùng các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Việc rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ kịp thời các chính sách không còn phù hợp sau quá trình hợp nhất có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực thực thi chính sách trên toàn địa bàn TP mở rộng.