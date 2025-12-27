10 sự kiện văn hóa, thể thao, du dịch tiêu biểu năm 2025

Năm 2025, Ban tổ chức đã nhận được 135 đề cử của 50 đơn vị. Tổ giúp việc đã họp, bỏ phiếu chọn 30 sự kiện trình Ban Tổ chức, từ đó lựa chọn đề cử 15 sự kiện để tiến hành bình chọn. 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu năm 2025 được công bố là là kết quả tổng hợp từ hai hình thức bình chọn: Trực tiếp vào ngày 23-12 với sự tham gia của 70 nhà báo theo dõi lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao, Du lịch, Gia đình đến từ 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; trực tuyến trên Báo Văn hoá từ ngày 23 đến 25-12.

Khai mạc triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Cụ thể, 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu năm 2025 bao gồm:

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành VHTTDL vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, gợi mở hướng tổ chức triển lãm và hội chợ trên tinh thần đổi mới, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam.

Triển lãm là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhằm tôn vinh 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc và khẳng định khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam tổ chức một triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất từ trước đến nay. Từ thành công của Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức các triển lãm, hội chợ quy mô nhằm duy trì tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định tiềm lực và vị thế của Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng thịnh vượng đất nước trong giai đoạn mới.

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 – 28-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín, kinh nghiệm, tầm vóc của trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới

Bốn di sản tiêu biểu ở các loại hình lần đầu tiên được UNESCO vinh danh gồm: Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới; Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô trở thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào; Bộ sưu tập của Nhạc sĩ Hoàng Vân được ghi danh vào Danh mục Ký ức Thế giới; Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (tỉnh Bắc Ninh) được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.

Sáng kiến gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn nhân loại trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.

Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games.

6. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong năm, nhiều chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã được tổ chức.

Âm nhạc Việt Nam tiếp tục ghi nhiều dấu ấn rực rỡ. Các đại nhạc hội do Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Trên trường quốc tế, âm nhạc Việt Nam gây tiếng vang khi ca sĩ Đức Phúc cùng các nghệ sĩ giành giải Nhất thuyết phục tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 (Moskva, Nga).

7. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục. Sự kiện là một dấu ấn văn hóa mới, khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến của hòa bình, hạnh phúc và nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.

8 . Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim Mưa đỏ cho thấy đóng góp nổi bật của ngành Điện ảnh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa; Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới.



LHP Việt Nam lần thứ 24 tiếp tục khẳng định vị thế là hoạt động thúc đẩy công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

Bộ phim Mưa đỏ tạo nên hiện tượng khi lập kỷ lục doanh thu hơn 714 tỷ đồng, chứng minh sức hút của điện ảnh Việt khi được đầu tư nghiêm túc, góp phần kích hoạt thị trường sáng tạo, nâng chất lượng sản xuất và tăng cường đầu tư xã hội vào điện ảnh.

Với chủ đề "DANAFF - Nhịp cầu châu Á", DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình với nhiều điểm nhấn mới.

Ở bình diện quốc tế, tại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam diễn ra tại Paris, lần đầu tiên 17 tác phẩm điện ảnh Việt Nam được sản xuất trong suốt nửa thế kỷ qua đã được giới thiệu tới công chúng Pháp và quốc tế. Sự kiện góp phần tạo nên dấu ấn ý nghĩa của điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.

9. Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu xuất sắc, lần thứ ba giành Huy chương Vàng tại SEA Games.

Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế

10. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.