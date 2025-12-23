Độc giả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Độc giả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2025

D.Thu

(NLĐO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025 nhằm tôn vinh những dấu ấn nổi bật.

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

Mở cổng bình chọn 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiêu biểu năm 2025 - Ảnh 1.

Triển lãm “Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là một trong những sự kiện tiêu biểu được bình chọn. Ảnh: TTXVN

Năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong hoàn thiện thể chế, tổ chức các sự kiện quy mô lớn và thúc đẩy phát triển bền vững. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thành công, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, lan tỏa hình ảnh và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, cho biết với nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngành đã có đóng góp quan trọng, đặc biệt trong công tác tổ chức sự kiện lớn. Công nghiệp văn hóa, nhất là nghệ thuật biểu diễn, và việc hoàn thiện thể chế cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 135 đề cử từ 50 đơn vị, tổ chức, sau đó bỏ phiếu lựa chọn 30 sự kiện trình Ban Tổ chức. Từ danh sách này, 15 sự kiện tiếp tục được tổng hợp, trước khi triển khai bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.

img

Ban tổ chức thông tin về sự kiện bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Hoạt động bình chọn diễn ra theo hai hình thức. Bình chọn trực tiếp được tổ chức sáng 23-12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện báo chí trung ương và địa phương.

Độc giả cũng có thể tham gia bình chọn trực tuyến qua các kênh: Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn). Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8 giờ ngày 23-12 đến 9 giờ ngày 25-12.

Danh sách 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.

6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.

7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ Ba - 2025.

8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục.

10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim "Mưa đỏ".

11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.

12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.

13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.

14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.

Tin liên quan

Bình chọn tác phẩm VHNT tiêu biểu của TP HCM

Bình chọn tác phẩm VHNT tiêu biểu của TP HCM

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP HCM công bố kết quả tổ chức bình chọn 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu.

Bình chọn 50 sự kiện nổi bật từ 30-4-1975 đến nay

UBND TP HCM đã tổ chức bình chọn 50 sự kiện nổi bật của TP HCM, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Bình chọn tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xứng tầm

Từ ngày 24-11, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 30 bắt đầu tiến hành xét chọn những tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2024

công nghiệp văn hóa Bộ Văn hóa tổ chức sự kiện bình chọn hoạt động văn hóa 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sự kiện văn hoá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo