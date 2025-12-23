Độc giả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2025

Danh sách 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025

1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.

5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.

6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.

7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ Ba - 2025.

8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.

9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục.

10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim "Mưa đỏ".

11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.

12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.

13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.

14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.

15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.