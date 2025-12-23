Độc giả bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2025

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.
Năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật trong hoàn thiện thể chế, tổ chức các sự kiện quy mô lớn và thúc đẩy phát triển bền vững. Hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thành công, góp phần khẳng định vị thế quốc gia, lan tỏa hình ảnh và giá trị Việt Nam ra khu vực và thế giới.
Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức, cho biết với nhiều lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, ngành đã có đóng góp quan trọng, đặc biệt trong công tác tổ chức sự kiện lớn. Công nghiệp văn hóa, nhất là nghệ thuật biểu diễn, và việc hoàn thiện thể chế cũng để lại nhiều dấu ấn nổi bật.
Ban Tổ chức đã tiếp nhận 135 đề cử từ 50 đơn vị, tổ chức, sau đó bỏ phiếu lựa chọn 30 sự kiện trình Ban Tổ chức. Từ danh sách này, 15 sự kiện tiếp tục được tổng hợp, trước khi triển khai bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025.
Hoạt động bình chọn diễn ra theo hai hình thức. Bình chọn trực tiếp được tổ chức sáng 23-12 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện báo chí trung ương và địa phương.
Độc giả cũng có thể tham gia bình chọn trực tuyến qua các kênh: Báo Văn hóa điện tử, các nền tảng mạng xã hội của Báo Văn hóa và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://bvhttdl.gov.vn). Thời gian bình chọn trực tuyến từ 8 giờ ngày 23-12 đến 9 giờ ngày 25-12.
Danh sách 15 sự kiện để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2025
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chuyển biến rất tích cực, là điểm nhấn trong năm 2025, điểm sáng của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để ngành văn hóa, thể thao và du lịch vững bước tiến vào kỷ nguyên mới
2. Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
3. Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28-8-1945 - 28-8-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo quan trọng, định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
4. Tiếp tục khẳng định tầm vóc của di sản Việt Nam trên trường quốc tế khi trong năm có tới bốn di sản ở các loại hình đầu tiên được UNESCO vinh danh.
5. Đại hội đồng UNESCO thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất.
6. Việt Nam tỏa sáng tại Triển lãm thế giới Expo 2025 Nhật Bản; dấu ấn toàn cầu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần đầu tiên.
7. Ấn tượng "Cảm hứng Việt" tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ Ba - 2025.
8. Chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong năm tạo hiệu ứng xã hội tích cực; năm bùng nổ của Đại nhạc hội, nhạc Việt ghi dấu ấn rực rỡ trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa.
9. Lần đầu tiên "Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest" được tổ chức dưới hình thức một chuỗi hoạt động có ý nghĩa, trải dài liên tục.
10. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III) với nhiều điểm mới, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 và dấu ấn của bộ phim "Mưa đỏ".
11. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao và các Hội nghị liên quan năm 2025.
12. Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup một cách thuyết phục.
13. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu nỗ lực, vào Top 3 SEA Games 33.
14. Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), lần đầu tiên vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, hơn 130 triệu lượt khách nội địa.
15. Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 trở lại sau 5 năm và lần đầu tiên được tổ chức theo chu kỳ 5 năm một lần.
