100 cảnh sát khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người dân trên cả nước vừa bị bắt giữ.

Ngày 29-1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triệt phá băng nhóm tội phạm "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 1.

Tòa nhà thuộc Khu tự trị của người Trung Quốc, địa chỉ tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia, nơi các đối tượng ẩn náu để hoạt động. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook để kết bạn, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản. Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia nên Công an tỉnh Lào Cai lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 16-1, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng gồm: 5 đối tượng người nước ngoài, 42 đối tượng người Việt Nam. Trong đó có đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng (SN 1989), trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, cùng các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm. Công an thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 điện thoại di động các loại.

Các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên (trong đó có 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Quá trình đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỉ đồng.

Đến ngày 23-1, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, chuyên án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng.

Một số hình ảnh do công an cung cấp:

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 2.

Khu vực băng nhóm thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 3.

Quá trình bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 4.

Xe ô tô của lực lượng chức năng tham gia bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng thu giữ các tang vật liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 6.

Cơ quan công an làm việc với Lê Đình Hùng, kẻ cầm đầu băng tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Cận cảnh khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người - Ảnh 7.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp


Bộ Công an: 5 năm Việt Nam mất gần 40.000 tỉ đồng vì lừa đảo trực tuyến

Bộ Công an: 5 năm Việt Nam mất gần 40.000 tỉ đồng vì lừa đảo trực tuyến

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Công an, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, Việt Nam đã xảy ra 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 40.000 tỉ đồng.

Báo in ngày 4-1: Ngăn chặn lừa đảo qua mạng từ gốc

(NLĐO) - Lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ gốc loại tội phạm này

Người phụ nữ trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa bắt giữ người phụ nữ trẻ đẹp, điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa gần 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng.

