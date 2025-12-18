HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người phụ nữ trẻ đẹp điều hành đường dây lừa đảo 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an vừa bắt giữ người phụ nữ trẻ đẹp, điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, lừa gần 3.000 người với số tiền giao dịch 7.500 tỉ đồng.

Ngày 18-12, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp và xuyên biên giới. Qua đấu tranh, lực lượng chức năng bắt giữ 20 người tại khu vực Đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal (Campuchia).

- Ảnh 1.

Cơ quan bắt giữ các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Các nghi phạm sau đó được đưa về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (An Giang) để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, nhóm này có độ tuổi từ 18 đến 41, đến từ nhiều địa phương như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Hà Nội, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng.

Trong đó, công an xác định Nguyễn Thị Chín (30 tuổi, trú Hải Phòng) được xác định là người trực tiếp điều hành hoạt động lừa đảo, dưới sự chỉ đạo của một người nước ngoài.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng thường đăng quảng cáo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" trên mạng xã hội, dụ dỗ người sang Campuchia làm việc cho các "công ty" trá hình. Tại đây, họ bị huấn luyện kịch bản, lời thoại, chia tổ, giao chỉ tiêu hằng ngày.

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng hình ảnh, giả mạo người khác trên mạng xã hội để xây dựng nhân thân là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn, mong muốn được chia sẻ, là quen, kết bạn (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn).

- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Chín, người điều hành đường dây lừa đảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Sau thời gian trò chuyện, tạo sự tin tưởng, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh yêu đương, kết hôn, làm ăn chung, đồng thời giới thiệu hình thức đầu tư sinh lời cao thông qua các website, ứng dụng do chúng kiểm soát. Ban đầu, nạn nhân được cho thao tác thử và rút tiền nhỏ để tạo lòng tin.

Khi số tiền nạp ngày càng lớn, nhóm lừa đảo liên tục gây áp lực tâm lý, thúc giục đầu tư thêm với những lời hứa hẹn về tương lai chung. Khi nạn nhân không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc, xóa toàn bộ dấu vết.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định gần 3.000 người bị hại, tổng số tiền giao dịch liên quan đến đường dây này hơn 7.500 tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các nạn nhân sớm liên hệ cơ quan điều tra để trình báo, phục vụ công tác xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm

(NLĐO) - Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Dùng chiêu “tài sản sau ly hôn”, lừa đảo hơn 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Nguyễn Thế Anh đã lợi dụng mối quen biết, dùng chiêu phân chia tài sản sau ly hôn để lừa đảo người quen với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

"Sập bẫy" thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng"

(NLĐO)- Ngày 8-12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TP Hải Phòng thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "giao nhiệm vụ - nhận hoa hồng" qua mạng xã hội

