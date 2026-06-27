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100 học sinh trải nghiệm nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao

Ngọc Giang

(NLĐO)- Tự tay đan mây tre, bắt cá, tham quan mô hình nông nghiệp công nghệ cao, 100 học sinh TPHCM có một ngày trải nghiệm đầy bổ ích tại xã Nhuận Đức.

Ngày 27-6, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) tổ chức đợt 2 Chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TPHCM năm 2026 với sự tham gia của 100 học sinh đến từ các Trường THCS Hà Huy Tập, Nhuận Đức và An Nhơn Tây.

100 học sinh trải nghiệm nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 1.

100 học sinh TPHCM tìm hiểu nghề truyền thống thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế tại xã Nhuận Đức.

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, chương trình nhằm đưa học sinh đến gần hơn với những giá trị văn hóa nông thôn, nghề truyền thống, đồng thời giúp các em tiếp cận các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường.

Mở đầu hành trình, các em đến viếng, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Phạm Văn Cội để tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương. Sau đó, học sinh tham quan Cơ sở mây tre Thiên Long (xã Thái Mỹ), trực tiếp quan sát quy trình tạo nên các sản phẩm thủ công từ mây tre và được các nghệ nhân hướng dẫn đan những vật dụng đơn giản như rổ, quạt.

100 học sinh trải nghiệm nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 2.

Các em học sinh hào hứng tự tay thực hiện những sản phẩm thủ công từ mây tre.

Những trải nghiệm thực tế giúp các em hiểu hơn về giá trị của lao động thủ công và thêm trân trọng các nghề truyền thống.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động "Một ngày làm nông dân công nghệ cao" tại điểm du lịch sinh thái tri thức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại đây, học sinh được tìm hiểu các mô hình trồng rau, nấm, hoa lan, cà chua bi bằng công nghệ hiện đại, đồng thời khám phá cách khoa học – kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.

100 học sinh trải nghiệm nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 3.

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận mô hình nông nghiệp xanh và công nghệ cao.

Bên cạnh việc học tập, các em còn hào hứng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời như bắt cá dưới mương, sinh hoạt tập thể và cuộc thi "Rung chuông vàng" với các câu hỏi về ngành nghề nông thôn, nông nghiệp, môi trường và phát triển bền vững.

Sau chuyến trải nghiệm, mỗi học sinh sẽ thực hiện bài thu hoạch, đề xuất các ý tưởng bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Những bài viết, hình ảnh tiêu biểu sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách giới thiệu về ngành nghề nông thôn TPHCM, góp phần lan tỏa tình yêu với nghề truyền thống, khuyến khích phát triển du lịch nông thôn và xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững.

100 học sinh trải nghiệm nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh 4.

Chương trình mang đến cho học sinh những trải nghiệm thực tế về nghề truyền thống và nông nghiệp hiện đại.

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