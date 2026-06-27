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Lan tỏa giá trị ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

Ngọc Giang

(NLĐO) - Gần 100 tác phẩm tham gia Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM đã lan tỏa thông điệp phát triển xanh, bền vững.

Cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TPHCM năm 2026 do Báo Người Lao Động phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM) cùng Công ty Truyền thông và Sự kiện Sao Mai tổ chức.

Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi đã nhận gần 100 tác phẩm của các tác giả đến từ TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước. Điều đáng ghi nhận là sự tham gia của nhiều thành phần, từ học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, phóng viên, cán bộ, công chức đến nông dân, nghệ nhân và những người đang trực tiếp gắn bó với ngành nghề nông thôn.

Lan tỏa giá trị ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Ban Tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi đã lan tỏa nhiều mô hình sản xuất xanh, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong số gần 100 tác phẩm gửi về, Ban Tổ chức đã lựa chọn đăng tải 60 tác phẩm, gồm 50 bài viết và 10 phóng sự truyền hình. Các tác phẩm phản ánh đa dạng các lĩnh vực như chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; đồ gỗ, gốm sứ, mây tre đan, dệt may; sinh vật cảnh, sản xuất muối và nhiều dịch vụ phục vụ đời sống nông thôn.

Không chỉ giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả, nhiều tác phẩm còn làm nổi bật các sáng kiến ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; đề xuất giải pháp tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn.

Lan tỏa giá trị ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Cuộc thi góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về gìn giữ nghề truyền thống, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững. Ảnh: Huyền Trang

Nhiều bài viết cũng khắc họa những cá nhân, tập thể bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, tạo việc làm, bảo tồn bản sắc văn hóa và truyền cảm hứng về phát triển bền vững.

Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận mới, phản ánh chân thực thực tiễn và phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường.

Lan tỏa giá trị ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Nhiều tác phẩm dự thi giới thiệu các sáng kiến ứng dụng khoa học - công nghệ, kinh tế tuần hoàn trong phát triển ngành nghề nông thôn. Ảnh: Việt Anh

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích sáng tạo nội dung mà còn là diễn đàn lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả, sáng kiến bảo vệ môi trường và những câu chuyện đẹp về người dân đang gìn giữ, phát triển ngành nghề nông thôn.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển kinh tế nông thôn gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới nền nông nghiệp sinh thái và phát triển bền vững.


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