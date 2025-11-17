HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

“100 ngày tinh - gọn - mạnh” tại xã Tân Nhựt

Huỳnh Như

(NLĐO) - UBND xã Tân Nhựt tổng kết đợt thi đua “100 ngày tinh – gọn – mạnh”, khen thưởng 20 tập thể, 44 cá nhân

UBND xã Tân Nhựt (TPHCM) vừa tổng kết đợt thi đua cao điểm “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của TPHCM và cả nước.

“100 ngày tinh – gọn – mạnh” tại xã Tân Nhựt - Ảnh 1.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu được UBND xã Tân Nhựt trao giấy khen

Báo cáo tại chương trình, bà Khưu Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết sau hơn 3 tháng triển khai, Tân Nhựt đã hoàn thành và vượt 37/66 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Tốc độ giải ngân đầu tư công đạt kết quả tích cực, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 96% kế hoạch. Cải cách hành chính tiếp tục giữ mức ổn định với 100% thủ tục được công bố đúng quy định, trên 98% hồ sơ giải quyết đúng hạn; mức độ hài lòng của người dân đạt 98%.

“100 ngày tinh – gọn – mạnh” tại xã Tân Nhựt - Ảnh 2.

UBND xã đã trao giấy khen cho 20 tập thể và 44 cá nhân có mô hình, giải pháp tiêu biểu trong đợt thi đua “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”,

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, xã đẩy mạnh các mô hình ứng dụng thực tiễn như “Bình dân học vụ số” triển khai tại toàn bộ 61 ấp, cùng nhiều công trình bảo vệ môi trường và hoạt động tuyên truyền do các đoàn thể thực hiện. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp được tổ chức chặt chẽ, bài bản, bảo đảm đúng quy trình và yêu cầu.

Ghi nhận những nỗ lực đó, UBND xã đã trao giấy khen cho 20 tập thể và 44 cá nhân có mô hình, giải pháp tiêu biểu trong đợt thi đua “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

“100 ngày tinh – gọn – mạnh” tại xã Tân Nhựt - Ảnh 3.

Tân Nhựt đã hoàn thành và vượt 37/66 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh

Tại lễ tổng kết, xã Tân Nhựt đồng thời phát động phong trào thi đua cao điểm mới với chủ đề “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi”, diễn ra từ ngày 22-10 đến 31-12-2025. Phong trào gồm hai giai đoạn tập trung hoàn thành các công trình, phần việc trọng tâm và bứt phá hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, cũng như giai đoạn 2021-2025.

TP HCM Ủy ban MTTQ Thi đua xã Tân Nhựt tinh gọn
