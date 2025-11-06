HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ghi nhận cống hiến của 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt

Huỳnh Như

(NLĐO) - Mỗi tấm huy hiệu không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là nguồn động viên lớn đối với địa phương.

Sáng 6-11, Đảng ủy xã Tân Nhựt (TP HCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025.

Ghi nhận cống hiến 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các cá nhân tại xã Tân Nhựt sáng 6-11

Đến dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt, chúc mừng các đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của các đảng viên qua nhiều giai đoạn. 

Bà Nhung nhấn mạnh mỗi tấm huy hiệu không chỉ thể hiện niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là nguồn động viên lớn đối với toàn thể Đảng bộ và nhân dân xã Tân Nhựt.

Ghi nhận cống hiến 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các cá nhân tiêu biểu

Bà Phan Thị Cẩm Nhung gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình hậu phương vững chắc đã đồng hành, sẻ chia để các đảng viên yên tâm công tác, cống hiến cho Đảng và cho nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Nhựt mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, giữ vững phẩm chất đạo đức, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng, đồng thời vận động gia đình, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng xã Tân Nhựt ngày càng phát triển, văn minh.

Ghi nhận cống hiến 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt - Ảnh 3.
Ghi nhận cống hiến 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt - Ảnh 4.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của các đảng viên qua nhiều giai đoạn

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Yến Linh, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đợt này, xã Tân Nhựt có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao Huy hiệu 45 tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ghi nhận cống hiến 12 đảng viên tiêu biểu xã Tân Nhựt - Ảnh 5.

Toàn cảnh lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11-2025

Đại diện các đảng viên được vinh danh, đảng viên Văn Phước Mỹ (Chi bộ ấp 49) bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. "Đây không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của chúng tôi, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng để tiếp tục nêu gương, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển" - đảng viên Văn Phước Mỹ chia sẻ.

Trước đó, ngày 5-11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đến thăm hỏi, dâng hương và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tại nhà cho người thân của bà Huỳnh Thị Chín, đảng viên đã qua đời thuộc Chi bộ ấp 30.

