100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD

Ngày 27-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã tổ chức Chương trình LSP Open House 2025 với chủ đề "Bảo vệ Môi trường và Vận hành an toàn", chào đón 100 cư dân xã Long Sơn (TP HCM) và đại diện chính quyền địa phương đến tham quan tổ hợp hóa dầu.

Trong chuyến tham quan, người dân đã được trực tiếp tìm hiểu hoạt động tại các khu vực trọng yếu như: Tòa nhà điều khiển trung tâm của Nhà máy Olefins, khu xử lý xả thải và Trung tâm ứng phó sự cố. Đây là dịp để cộng đồng chứng kiến cách LSP vận hành với tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường và minh bạch thông tin.

Người dân và chính quyền địa phương tham quan tòa nhà điều khiển trung tâm của nhà máy

Ông Siripan Artnonla, Giám đốc Sản xuất - Khu vực hạ nguồn của LSP, khẳng định: "LSP mong muốn trở thành người láng giềng có trách nhiệm, đồng hành cùng bà con xây dựng một tương lai xanh, an toàn và bền vững. Chúng tôi không chỉ chia sẻ mà còn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng".

Hiện LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường, trong đó có hệ thống giám sát chất lượng không khí trực tuyến 24/7, xử lý nước thải hai lớp bảo vệ và đặc biệt là hệ thống đốt kín mặt đất không khói, công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trung tâm ứng phó sự cố cùng các thiết bị chữa cháy hiện đại cũng luôn trực 24/7 để đảm bảo an toàn.

Người dân nghe giới thiệu quy trình vận hành an toàn của Tổ hợp Hóa dầu

Song song với sản xuất, LSP triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng. Năm 2025, doanh nghiệp phối hợp cùng 39 đối tác thực hiện dự án "Chung tay vì cộng đồng" với sáu lĩnh vực trọng tâm: Bảo tồn văn hóa, phát triển thế hệ trẻ, phúc lợi cộng đồng, bảo vệ môi trường, an toàn và hỗ trợ sinh kế.

Tổ hợp Hóa dầu LSP tại Long Sơn được xem là dự án trọng điểm của SCG Chemicals (SCGC) tại Việt Nam với tổng vốn 5,5 tỉ USD. Dự án bao gồm một nhà máy Olefins quy mô thế giới với tổng công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy Polyolefins với tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng, nhà máy tiện ích trung tâm…

Doanh nghiệp giới thiệu về trang thiết bị ứng phó khi có sự cố xảy ra

Hiện LSP đang bắt tay vào dự án phát triển chiến lược, cải tạo LSP với tổng vốn 500 triệu USD, mục đích sử dụng Ethane làm nguyên liệu đầu vào có tính cạnh tranh cao. Đây là bước đột phá để giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm phát thải nhà kính và nâng cao tính bền vững của quá trình vận hành. Khi đi vào hoạt động chính thức, dự kiến mỗi năm LSP sẽ đóng góp khoảng 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam...