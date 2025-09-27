100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Người dân tận mắt chứng kiến hệ thống vận hành, giám sát môi trường của Tổ hợp Hóa dầu 5,5 tỉ USD, doanh nghiệp cam kết về trách nhiệm với cộng đồng

Ngày 27-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) đã tổ chức Chương trình LSP Open House 2025 với chủ đề "Bảo vệ Môi trường và Vận hành an toàn", chào đón 100 cư dân xã Long Sơn (TP HCM) và đại diện chính quyền địa phương đến tham quan tổ hợp hóa dầu.

Trong chuyến tham quan, người dân đã được trực tiếp tìm hiểu hoạt động tại các khu vực trọng yếu như: Tòa nhà điều khiển trung tâm của Nhà máy Olefins, khu xử lý xả thải và Trung tâm ứng phó sự cố. Đây là dịp để cộng đồng chứng kiến cách LSP vận hành với tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường và minh bạch thông tin.

100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 1.

Người dân và chính quyền địa phương tham quan tòa nhà điều khiển trung tâm của nhà máy

Ông Siripan Artnonla, Giám đốc Sản xuất - Khu vực hạ nguồn của LSP, khẳng định: "LSP mong muốn trở thành người láng giềng có trách nhiệm, đồng hành cùng bà con xây dựng một tương lai xanh, an toàn và bền vững. Chúng tôi không chỉ chia sẻ mà còn lắng nghe ý kiến từ cộng đồng".

Hiện LSP đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động môi trường, trong đó có hệ thống giám sát chất lượng không khí trực tuyến 24/7, xử lý nước thải hai lớp bảo vệ và đặc biệt là hệ thống đốt kín mặt đất không khói, công nghệ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trung tâm ứng phó sự cố cùng các thiết bị chữa cháy hiện đại cũng luôn trực 24/7 để đảm bảo an toàn.

100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 2.

Người dân nghe giới thiệu quy trình vận hành an toàn của Tổ hợp Hóa dầu

Song song với sản xuất, LSP triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng. Năm 2025, doanh nghiệp phối hợp cùng 39 đối tác thực hiện dự án "Chung tay vì cộng đồng" với sáu lĩnh vực trọng tâm: Bảo tồn văn hóa, phát triển thế hệ trẻ, phúc lợi cộng đồng, bảo vệ môi trường, an toàn và hỗ trợ sinh kế.

Tổ hợp Hóa dầu LSP tại Long Sơn được xem là dự án trọng điểm của SCG Chemicals (SCGC) tại Việt Nam với tổng vốn 5,5 tỉ USD. Dự án bao gồm một nhà máy Olefins quy mô thế giới với tổng công suất 1,35 triệu tấn/năm, ba nhà máy Polyolefins với tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm, cùng hệ thống bồn bể, cảng chuyên dụng, nhà máy tiện ích trung tâm…

100 người dân xã Long Sơn tham quan tổ hợp hóa dầu 5,5 tỉ USD- Ảnh 3.

Doanh nghiệp giới thiệu về trang thiết bị ứng phó khi có sự cố xảy ra

Hiện LSP đang bắt tay vào dự án phát triển chiến lược, cải tạo LSP với tổng vốn 500 triệu USD, mục đích sử dụng Ethane làm nguyên liệu đầu vào có tính cạnh tranh cao. Đây là bước đột phá để giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm phát thải nhà kính và nâng cao tính bền vững của quá trình vận hành. Khi đi vào hoạt động chính thức, dự kiến mỗi năm LSP sẽ đóng góp khoảng 1,5 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam...

Tin liên quan

Tạm dừng hoạt động thương mại tổ hợp hoá dầu lớn nhất Việt Nam, vì sao?

Tạm dừng hoạt động thương mại tổ hợp hoá dầu lớn nhất Việt Nam, vì sao?

(NLĐO)- LSP đầu tư thêm 700 triệu USD để tăng cường sử dụng khí Ethane sau khi tạm dừng hoạt động tổ hợp hoá dầu lớn nhất Việt Nam.

Cú hích từ tổ hợp hóa dầu tỉ đô

Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn đi vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt - vừa thúc đẩy phát triển công nghiệp then chốt vừa tạo cú hích cho kinh tế địa phương

Tin vui đối với tổ hợp hóa dầu hơn 5,5 tỉ USD

(NLĐO)- Sau hơn 10 tháng tạm ngưng hoạt động do biến động từ giá dầu, Tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, tổng vốn hơn 5,5 tỉ USD đã vận hành lại

bảo vệ môi trường chính quyền địa phương dự án trọng điểm xử lý nước thải hoá dầu Long Sơn Tổ hợp hoá dầu dự án hoá dầu người dân Long Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo