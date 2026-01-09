100 tay vợt khuyết tật tranh tài Giải Pickleball Paralympic "Gắn kết yêu thương"

Nhằm tạo môi trường thi đấu thể thao lành mạnh, bình đẳng và giàu tính nhân văn cho cộng đồng người khuyết tật, Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT TP HCM và BM Group tổ chức Giải Pickleball Paralympic Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Gắn kết yêu thương".



Buổi họp báo giới thiệu giải sáng 9-1

Giải đấu diễn ra trong các ngày 7 và 8-2 tại sân Kaly Arena Sport (Phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM), được xem là hoạt động thiết thực chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam, đồng thời góp phần mang đến một mùa xuân vui tươi, ấm áp cho cộng đồng thể thao người khuyết tật.

Diễn viên Bình Minh, người sáng lập và trưởng ban tổ chức, giới thiệu giải đấu

Giải Pickleball Paralympic "Gắn kết yêu thương" có sự tham dự của khoảng 100 vận động viên người khuyết tật thuộc nhiều nhóm đối tượng thương tật như xe lăn (WH), đứng thấp (SL), bại não (CP) và khuyết tật trí tuệ (ID), tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ xe lăn và nội dung dành cho vận động viên khuyết tật trí tuệ - bại não.

Tuyển thủ điền kinh TTNKT Nguyễn Thị Hải hy vọng thông điệp “Gắn kết yêu thương” sẽ lan tỏa lâu dài

Cơ cấu giải thưởng gồm huy chương/cúp, tiền thưởng mỗi nội dung (5 triệu, 3 triệu, 2 triệu đồng) và quà tặng hiện vật nhằm khích lệ tinh thần thi đấu, vượt lên chính mình của các vận động viên.

Hisport Vietnam trao tặng 6 xe lăn thi đấu chuyên dụng cho lực lượng VĐV

Công tác chuyên môn, điều hành, truyền thông và hậu cần được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp, qua đó, lan tỏa ý nghĩa và các giá trị nhân văn sâu sắc.

Toàn bộ kinh phí tổ chức giải được BM Group huy động từ nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức và mạnh thường quân, thể hiện tinh thần chung tay vì sự phát triển bền vững của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Pickleball phù hợp với VĐV thể thao người khuyết tật

Giải Pickleball Paralympic "Gắn kết yêu thương" năm 2026 không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự hòa nhập, nghị lực sống và tình yêu thương, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của thể thao người khuyết tật trong xã hội hiện đại .