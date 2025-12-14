Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025: Những khoảnh khắc ý nghĩa

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức đã diễn ra sáng 13-12 tại Câu lạc bộ Pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM.

Ban Tổ chức cho biết Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần gắn kết cộng đồng và nhân văn

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải - phát biểu khai mạc

VĐV Phạm Huy Đạt đã thay mặt cho 172 vận động viên tham dự giải tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình với tinh thần quyết tâm, thắng không kiêu, bại không nản, trung thực và tuyệt đối tuân thủ quy định, điều lệ giải và quyết định của trọng tài.

Vận động viên Phạm Huy Đạt tuyên thệ

Điểm nhấn của Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 là sự góp mặt của các VĐV là các tay vợt thuộc giới văn nghệ - giải trí, như: ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Bá Cường, ca sĩ Tuimi, ca sĩ Tronie, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Akira Phan…

Sự hiện diện của họ không chỉ góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ cho giải đấu, mà còn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ thể thao và công chúng yêu thích pickleball.

Ca sĩ Akira Phan và Á hậu Hoài Phương

Diễn viên Bá Cường và người mẫu Lê Thu An

Người mẫu Lê Thúy và diễn viên Huy Anh

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" là sân chơi thể thao ý nghĩa với mục đích đóng góp vào chương trình "Vòng tay yêu thương", chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Các VĐV đóng góp vào chương trình “Vòng tay yêu thương”

86 đôi VĐV đã có những trận đấu hấp dẫn, với những khoảnh khắc đáng nhớ

Người mẫu, diễn viên ĐỒNG ÁNH QUỲNH - vô địch đôi nam nữ nghệ sĩ, người nổi tiếng và giải thưởng Hoa khôi: "Báo Người Lao Động là một tờ báo uy tín không chỉ đối với nghệ sĩ mà còn đối với cộng đồng. Vì vậy, khi nhận lời tham gia giải đấu pickleball lần này, tôi và đồng đội thi đấu với tinh thần quyết tâm, không bỏ cuộc. Người mẫu, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh (bìa trái) thi đấu hết mình tại Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” năm 2025. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU) Dù trong hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho đồng bào những phần quà ý nghĩa, không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh thần". Ca sĩ TRONIE - giải nhì đôi nam nữ nghệ sĩ, người nổi tiếng: "Với tôi, đoạt giải nhì là một trải nghiệm khó quên. Bởi đây là cơ hội để tiếp tục tập luyện, thử thách bản thân và hoàn thiện hơn. Khi gặp lại đối thủ ở những lần sau, tôi sẽ không còn tâm lý, không còn e ngại, mà sẽ thi đấu hết mình. Ca sĩ Tronie (bìa phải) trong một trận đấu tại Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” năm 2025 .(Ảnh: QUỐC AN) Mỗi trận đấu đều là một bài học. Thua ở trận chung kết cũng rất xứng đáng, bởi từ trải nghiệm đó, chúng tôi sẽ có ngày đứng trên bục cao nhất, nhất là tại một giải đấu giàu giá trị cộng đồng và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc". K.Ngân ghi