100 tỉ đồng khuyến mại từ Yến sào Khánh Hòa

Ngày 6-6, tại Cụm Công Nghiệp Sông Cầu, Công ty Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Hội nghị Khách hàng Yến sào Khánh Hòa 2025 với sự hiện diện của hơn 500 nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Đặc biệt tại sự kiện này, có 9 nhà phân phối đại diện cho các đơn vị nhập khẩu trên thị trường quốc tế đến từ các nước Mỹ, Úc, Hongkong, Canada, Trung Quốc, Thái Lan, New Zealand, Singapore. Đó là những nhà phân phối rất quan trọng trong chiến lược xuất khẩu của Công ty, đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng bay cao, bay xa trên thị trường Quốc tế.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Công ty Yến Sào Khánh Hòa đã khởi động chương trình khuyến mại lớn nhất năm mang tên "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest – Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia".

Chương trình bắt đầu từ 5-6 đến 7-9-2025, tổng giải thưởng 100 tỉ đồng. Chương trình có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, truyền thông quy mô toàn quốc và hỗ trợ mạnh mẽ tại các điểm bán. Đây là cơ hội để nhà phân phối gia tăng doanh số, thu hút khách hàng mới và tạo ưu thế cạnh tranh rõ nét. Nếu cùng nắm bắt và triển khai hiệu quả, công ty hy vọng các nhà phân phối sẽ cùng tạo nên một mùa kinh doanh rực rỡ.

Khởi động chương trình khuyến mại lớn nhất năm mang tên "Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest – Niềm tự hào thương hiệu Quốc gia"

Khách hàng mua các dòng sản phẩm Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest khi sử dụng sản phẩm khui nắp lon, lọ sẽ có mã QR được in ở dưới nắp lọ hoặc khoen lon, hoặc có dạng thẻ rời in mã QR bên trong. Khách hàng thực hiện quét mã QR để tham gia vòng quay may mắn xác định giải thưởng.

Giải đặc biệt là ô tô Mercedes-Benz C300 AMG; một giải nhất là ô tô Honda HR-V; 6 giải nhì là ô tô Kia New Sonet 1.5L Deluxe 2025; 5 giải ba là xe máy Honda SH Mode… và hàng ngàn giải thưởng phụ khác.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, cho biết năm 2025 đánh dấu cột mốc 35 năm hình thành và phát triển bền vững của Công ty Yến sào Khánh Hòa, đơn vị dẫn đầu cả nước về khai thác, chế biến và phát triển yến sào đảo thiên nhiên với uy tín và chất lượng hàng đầu thế giới.

Bên cạnh việc duy trì ổn định tại các thị trường truyền thống như Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Úc, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã chủ động mở rộng sang nhiều thị trường tiềm năng mới. Đặc biệt, cuối năm 2023, Công ty đánh dấu bước đột phá quan trọng khi chính thức xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc, một thị trường chiến lược, mang lại doanh thu cao và tiềm năng tăng trưởng lớn. Đến nay, Công ty đã ký kết và xuất khẩu thành công hơn 30 đơn hàng, với tổng giá trị hơn 5 triệu USD.

Quy trình sản xuất yến sào Khánh Hòa

Với sứ mệnh phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng cao cấp của Yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa đến với cộng đồng, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã phát triển hơn 60 dòng sản phẩm bổ dưỡng phục vụ khách hàng với hệ thống trên 1.000 nhà phân phối trong nước và quốc tế.

Công ty vinh dự đạt Kỷ lục Châu Á là đơn vị quản lý số lượng hang đảo và sản lượng khai thác yến sào đảo thiên nhiên lớn nhất Châu Á, Sản phẩm Yến sào Khánh Hoà đạt Kỷ lục Châu Á là đặc sản quà tặng Khánh Hoà.

Đặc biệt, Tri thức khai thác và chế biến yến sào, Lễ hội yến sào Khánh Hòa vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.