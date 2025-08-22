HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

1.000 tân sinh viên cao đẳng thực hiện loạt chương trình ý nghĩa

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – 1.000 tân sinh viên thuộc 3 trường cao đẳng tại Đà Nẵng cùng tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Ngày 22-8, Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương, Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam và Trường Trung cấp Ngoại thương phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Chương trình thu hút gần 1.000 tân sinh viên tham gia.

1.000 tân sinh viên trường cao đẳng tại Đà Nẵng cùng thực hiện loạt chương trình ý nghĩa - Ảnh 1.

1.000 tân sinh viên thuộc 3 trường cao đẳng tại Đà Nẵng dâng hương tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ của thành phố

Theo đó, đoàn đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ TP Đà Nẵng, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; thắp hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hoạt động trên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với lãnh tụ, đồng thời khẳng định quyết tâm đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã lựa chọn.

Đáng chú ý, tại Bảo tàng Hoàng Sa, đoàn đã tổ chức lễ gắn biển và trồng cây bàng vuông – loài cây biểu tượng của Trường Sa, mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền biển đảo, đồng thời giáo dục trực quan cho thế hệ trẻ về trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

1.000 tân sinh viên trường cao đẳng tại Đà Nẵng cùng thực hiện loạt chương trình ý nghĩa - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bệnh viện 199 cùng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam thực hiện Lễ trao Blouse trắng cho sinh viên

Ngoài ra, cán bộ, giảng viên và sinh viên còn tham quan Nhà trưng bày Hoàng Sa, nơi lưu giữ nhiều tư liệu, bản đồ, hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, qua đó nâng cao nhận thức, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

Đại diện 3 trường cho biết chuỗi hoạt động lần này vừa là dịp tri ân lịch sử, vừa là bài học sinh động về lý tưởng cách mạng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, hơn 250 sinh viên khóa 20 Trường Cao đẳng Công nghệ Y Dược Việt Nam cũng tham dự chương trình Sinh hoạt công dân ngoại khóa tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an.

Các tân sinh viên được tham gia phần hướng nghiệp chuyên sâu, nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia là các bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện 199 – Bộ Công an.

Cũng tại chương trình, đại diện Công ty CP Giáo dục Kohi Việt Nam đã trao tặng 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.


