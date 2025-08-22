Trường CĐ Kinh tế TP HCM

Chiều 22-8, Trường CĐ Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập THPT lớp 12.

Theo đó, các ngành công nghệ thông tin, công nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm và ngành đồ họa đa phương tiện có mức điểm chuẩn cao nhất là 16 (xét điểm thi tốt nghiệp) và 18 (điểm kết quả học tập THPT).

Các ngành còn lại cùng lấy mức 15 điểm ở cả 2 phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn trường CĐ Kinh tế TP HCM theo 2 phương thức xét tuyển

Trường CĐ Bách khoa Bách Việt

Trường CĐ Bách khoa Bách Việt (TP HCM) công bố mức điểm chuẩn theo 2 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ, điểm chuẩn dao động từ 9 -16.

Trong đó, ngành ngành kế toán có điểm chuẩn cao nhất với 16 điểm; ngành dược, điều dưỡng, phiên dịch tiếng Nhật kinh tế - thương mại, dịch vụ thương mại hàng không, quản trị kinh doanh vận tải hàng không cùng lấy mức 15 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành công nghệ ô tô.

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 22-8 đến hết ngày 29-8.

Điểm chuẩn CĐ Bách khoa Bách Việt năm 2025

Tính đến thời điểm này, có khoảng 10 trường ĐH ở TP HCM công bố mức điểm chuẩn theo các phương thức. Trong đó, ở phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn dao động từ 15 -18 điểm, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP HCM từ 15 – 17 điểm, Trường ĐH Hùng Vương từ 15-20 điểm, Trường ĐH Hoa Sen từ 15 – 17 điểm…



