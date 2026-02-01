HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

10.000 banh hạt giống gửi tặng “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ

H.Dương; ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO) - 10.601 banh hạt giống xếp hình chữ “Việt Nam” đã chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

Trong 2 ngày 31-1 và 1-2, nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng, khách mời và người tiêu dùng tại Công viên Sáng tạo (TP HCM). Trong đó, nổi bật là hoạt động làm banh hạt giống với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung...

10.000 banh hạt giống gửi tặng “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ - Ảnh 1.

Trải nghiệm làm banh hạt giống tại Công viên Sáng tạo (TP HCM)

Các khách mời, người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ "Việt Nam" chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

10.000 banh hạt giống gửi tặng “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ - Ảnh 2.

10.601 banh hạt giống được xếp hình chữ “Việt Nam”

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (gõ mật, cẩm lai Bà Rịa, chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam Bộ. Với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái rừng - sông - hồ đa dạng, khu bảo tồn này đóng vai trò như "lá chắn sinh thái" trong phòng chống thiên tai, nhất là lũ lụt và các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

10.000 banh hạt giống gửi tặng “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ - Ảnh 3.

Đại diện nhãn hàng OMO nhận Kỷ lục Guinness Thế giới

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết đồng hành trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tịnh Tâm, Quản lý Nhãn hàng cấp cao - Nhãn hàng OMO, bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia và cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam.

Đại diện Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đánh giá rất cao cách tiếp cận sáng tạo của chương trình thông qua mô hình banh hạt giống - một giải pháp vừa khoa học vừa gần gũi, giúp việc gieo trồng trở nên dễ tiếp cận với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ. "Khi mỗi người tự tay rải một banh hạt giống, đó không chỉ là hành động trồng cây, mà là hành động gieo niềm tin, gieo trách nhiệm và gieo tương lai" - đại diện này nói.

Trước đó, trong tháng 1-2026, nhãn hàng OMO đã trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như mun, gõ biển và thanh thất cho Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa).

Tin liên quan

Saigon Co.op cùng OMO trao tặng 20.000 banh hạt giống cho Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

Saigon Co.op cùng OMO trao tặng 20.000 banh hạt giống cho Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà

Ngày 21-10-2023, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) chính thức hợp tác cùng nhãn hàng OMO thuộc Unilever Việt Nam trao tặng 20.000 banh hạt giống cho Vườn Quốc Gia Bidoup - Núi Bà thông qua chương trình "Gia đình Việt đại sứ xanh - Vì triệu cây xanh cho rừng phòng hộ".

TPHCM phát động trồng cây xanh nhân Ngày Cây xanh Việt Nam

(NLĐO) - Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò bảo vệ môi trường của cây xanh, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng môi trường.

Cộng đồng trồng cây xanh đô thị

Đây là xu hướng đang lan rộng trên toàn cầu, nhất là trong bối cảnh nhiệt độ ngày càng tăng cao

trồng rừng OMO banh hạt giống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo