10.000 banh hạt giống gửi tặng “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ

Trong 2 ngày 31-1 và 1-2, nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng, khách mời và người tiêu dùng tại Công viên Sáng tạo (TP HCM). Trong đó, nổi bật là hoạt động làm banh hạt giống với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung...

Trải nghiệm làm banh hạt giống tại Công viên Sáng tạo (TP HCM)

Các khách mời, người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ "Việt Nam" chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

10.601 banh hạt giống được xếp hình chữ “Việt Nam”

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (gõ mật, cẩm lai Bà Rịa, chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đông Nam Bộ. Với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái rừng - sông - hồ đa dạng, khu bảo tồn này đóng vai trò như "lá chắn sinh thái" trong phòng chống thiên tai, nhất là lũ lụt và các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Đại diện nhãn hàng OMO nhận Kỷ lục Guinness Thế giới



Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết đồng hành trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026-2030, góp phần bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tịnh Tâm, Quản lý Nhãn hàng cấp cao - Nhãn hàng OMO, bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các vườn quốc gia và cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam.

Đại diện Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai đánh giá rất cao cách tiếp cận sáng tạo của chương trình thông qua mô hình banh hạt giống - một giải pháp vừa khoa học vừa gần gũi, giúp việc gieo trồng trở nên dễ tiếp cận với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ. "Khi mỗi người tự tay rải một banh hạt giống, đó không chỉ là hành động trồng cây, mà là hành động gieo niềm tin, gieo trách nhiệm và gieo tương lai" - đại diện này nói.

Trước đó, trong tháng 1-2026, nhãn hàng OMO đã trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như mun, gõ biển và thanh thất cho Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa).