Thời sự Chính trị

10.000 người dự Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" tại TPHCM

PHAN ANH

(NLĐO) - Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" Tết Bính Ngọ năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức vào ngày 31-1 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen

Chiều 26-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị thông tin công tác tổ chức Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thông tin Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết Nghĩa tình" Tết Bính Ngọ năm 2026 diễn ra từ 8 giờ ngày 31-1 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (đường Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TPHCM), nhằm chăm lo thiết thực cho người dân; tiếp tục lan tỏa truyền thống đoàn kết - nghĩa tình - nhân ái của TPHCM trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị chiều 26-1; Ảnh: PHAN ANH

Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố, với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Tiêu biểu như Không gian khai mạc - kết nối đại đoàn kết: khai mạc Chương trình "Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026"; ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác cứu trợ và khắc phục thiên tai, dịch bệnh và sự cố và thỏa thuận hợp tác về công tác chuyển đổi số của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tham quan "Góc phố ngày Tết - Xuân Bính Ngọ 2026", trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, trò chơi dân gian; họp mặt chức sắc các tôn giáo, kiều bào.

Các không gian chuyên đề với nhiều hoạt động trao quà Tết, giao lưu văn hóa, sinh hoạt truyền thống mang đậm không khí Xuân và nghĩa tình; không gian văn hóa - nghệ thuật - kết nối nguồn lực xã hội, tổ chức Chương trình nghệ thuật "Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương"…

- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghịẢnh: PHAN ANH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, nhấn mạnh chăm lo Tết là hoạt động thường niên, mang giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam và đã trở thành một nét đẹp truyền thống. Vì vậy, việc chăm lo để mọi người dân đều có Tết tiếp tục là nội dung xuyên suốt, được Mặt trận các cấp đặc biệt quan tâm.

Bà Trương Thị Bích Hạnh mong muốn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội về các hoạt động chăm lo Tết của TPHCM; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nội dung kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người dân.

Qua đó, thể hiện tinh thần chăm lo toàn diện, không để sót đối tượng, cùng với đó tiếp tục lan tỏa truyền thống nghĩa tình của TPHCM.

Chương trình Mái ấm mùa Xuân cải thiện nơi ở cho người dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính, Chương trình Mái ấm mùa Xuân đã phát huy hiệu quả rõ nét khi hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 44 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân trên địa bàn và Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, phê duyệt để khởi công xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà. Mức hỗ trợ xây dựng là 100 triệu đồng/căn và sửa chữa tối đa 80 triệu đồng/căn, góp phần giúp các gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở, yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài.

Dự kiến, dịp Tết nguyên đán, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.


chăm lo Tết TPHCM Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM TPHCM chăm lo Tết Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" 10.000 người tham gia
